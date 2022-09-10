قصر باكينغهام يحدد موعد جنازة إليزابيث الثانية





أعلن قصر باكينغهام اليوم ( السبت) أن مراسم جنازة الملكة اليزابيث الثانية ستقام في 19 سبتمبر في كنيسة ويستمنستر في لندن عند الساعة 11,00 (10,00 ت غ).

وأكد القصر أن جثمان الملكة التي توفيت الخميس عن 96 عاما سيُنقل بعد ذلك إلى كنيسة القديس جورج في قلعة ويندسور غرب لندن.

ويرقد الجثمان حاليا في تابوت مغطى بالراية الملكية لاسكتلندا التي وضع عليها إكليل من الزهور في قاعة في قصر بالمورال في شمال شرق اسكتلندا.

وسينقل نعش الملكة برا لمسافة 290 كلم من المقر النائي إلى قصر هوليرود هاوس في ادنبره الأحد.

وفي عاصمة اسكتلندا، سينقل النعش من قصر هوليرود هاوس إلى كاتدرائية سانت جيلز حيث يبقى حتى الثلاثاء.

وسينقل جوا لاحقا إلى قصر باكينغهام في لندن قبل أن تسجى الملكة في قاعة ويستمنستر اعتبارا من الأربعاء.

البيان