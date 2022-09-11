إسماعيل حسن يكتب : بالتوفيق قمة السودان





.. اليوم عند الرابعة عصراً بتوقيت السودان، يبدأ كبيرا الكرة السودانية مشوارهما في بطولة الأندية الأفريقية الأبطال..

.. المريخ أمام سولارا الجيبوتي في جيبوتي، والهلال أمام سانت جورج الإثيوبي في إثيوبيا..

.. المريخ استعد لمباراته بمعسكر إعدادي جيد في مدينة بحر دار الحبشية، أدى خلاله ثلاث مباريات ودية أمام سانت جورج وإثيو إلكتريك.

.. الهلال اكتفى بمعسكر داخلي أجرى خلاله مباريات ودية قوية أمام الأشانتي كوتوكو الغاني وسيمبا التنزاني..

.. يعتقد الكثيرون أن مباراة الحسم في مثل هذه المنافسات هي مباراة الإياب، بينما أكدت الكثير من التجارب أن مباراة الحسم هى مباراة الذهاب..

.. إذا كانت في أرضك فإنك تحتاج لفوز عريض يسهل مهمتك في مباراة الرد..

.. وإذا كانت خارجها، فإن الفوز أو التعادل فيها يعني الاقتراب من التأهل بنسبة كبيرة..

.. إذن نتيجة مباراة الذهاب إن كانت في أرضك أو خارجها، هي الأهم..

.. أمنياتنا الصادقة لفريقينا بنتيجتين جيدتين، تسهلا مهمتيهما في مباراتي الرد بالسودان..

آخر السطور

.. التحكيم الأفريقي المرتشي هو المشكلة التي قد يعاني منها المريخ والهلال اليوم..

.. الهجوم خير وسيلة دفاع.. وإلى ذلك نلفت نظر مدربي المريخ والهلال..

.. حتى الآن الصورة غامضة بالنسبة للقناتين اللتين ستبثان مباراتي المريخ والهلال، وحسب بعض الأخبار فإن قناتي البلد وسودانية 24 هما الأقرب..

.. وكفى.

صحيفة الصيحة