رمزي المصري يكتب.. اردول يتجه شمالا





رمزي المصري

الأنباء المتواترة من أقصى الشمال تقول أن هناك تواجد مكثف لعدد من سيارات الدفع الرباعي تجوب في تخوم وادي حلفا وهي تحمل معدات حديثة خاصة للكشف عن الذهب وخبراء اجانب( روس) .

حيث بات من المؤكد أن ما يجري هي نتائج زيارة وزير المعادن ومدير شركة المعادن لروسيا خلال الأيام القليلة الماضية ضمن وفد حكومة الانقلاب .!!!

هل تستطيع هذه الشركات الروسية ومعهم اردول ووزيره الذهاب لدارفور أو جبال النوبة أو جنوب كردفان للبحث عن الذهب كما يفعلون في الشمالية ؟؟

لماذا التركيز فقط علي الشمالية ونهر النيل لاستنزاف مواردها بهذه الطريقة ؟؟ .

الحركات المسلحة قررت في وقت سابق تدمير الزراعة في ولايتي الشمالية ونهر النيل بالقرارات الفوقية التي تمت في زيادة الوقود والكهرباء وعدم شراء محصول القمح من المزارعين .

والآن يعملون على استنزاف ما في باطن الأرض من الذهب وبقية المعادن والسماح للشركات الروسية بإجراء هذه المسوحات الجيولوجية الواسعة النطاق حتى يقضوا على اي جرام من الذهب موجود تحت باطن الأرض في ( الشريط النيلي !!!!) .

نفس هذه الحركات شغلت الدنيا ضجيجا خلال فترة حكم النظام البائد بأن السبب الخفي لحرب دارفور هو السيطرة على ما في باطن الأرض هناك من اليورانيوم والذهب وبقية المعادن النادرة !!!

لماذا لا يتم توجيه هذه الشركات للعمل هناك والتنقيب عن الذهب و اليورانيوم ؟؟ لماذا تركتم دارفور التي كنتم تدعون أنها غنية بهذه المعادن وأصبح كل تركيزكم على الشمالية ونهر النيل؟

لماذا لا يرسل اردول هذه الشركات لمسقط رأسه في جنوب كردفان وهي أيضا كما تقولون أنتم غنية أيضا بالذهب وبقية المعادن؟؟

رسالتي لأبناء ولايتي نهر النيل والشمالية لا تتركوا أرضكم( هاملة) لهؤلاء لينهبوا ثروتكم بهذه الطريقة البشعة . سينهبون الذهب ويتركون لكم المرض والموت جراء السيانيد والزئبق وسيتم تدمير الأرض والحرث والنسل .

آن الأوان يا أبناء ولايتي نهر النيل والشمالية أن تتناسوا خلافاتكم وتتحدوا في صف واحد ضد هذه الهجمة الشرسة على أرض أجدادكم .

تتصارعون فيما بينكم في صراعات لا طائل منها وارضكم وثرواتكم تذهب لهذه الأيادي الخبيثة التي لا تتواني لحظة واحدة في الاتحاد معا لمحو كل سكان ( الشريط النيلي!!) من خارطة السودان متى ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا .

كان الله في عوننا

صحيفة التحرير