الآلاف المرضى يترددون على مستشفى بالخرطوم





كشفت إدارة مستشفى ابن سينا بالخرطوم أن التردد الشهري للمرضى بالمستشفى بلغ (٣٥٠٠ ) مريض شهرياً بجميع الأقسام من كافة ولايات السودان .

وأعلن مدير المستشفى د. محمد إدريس إجراءهم “1500” عملية جراحية في الشهر منها ثلاث عمليات زراعة كلى في الأسبوع .

وقال محمد في تصريح صحفي ان المستشفى ظل يقدم الخدمة للمواطنين من خلال أقسام أمراض وجراحة الكلى والمسالك البولية والأنف والأذن والحنجرة .

وأشار إلى استجلاب جهاز مناظير المسالك البولية للمستشفى بتبرع من رجل الأعمال أسامة محجوب، فضلاً عن صيانة وتأهيل مركز الكلى واستلام عدد 6 أسرّة للعناية المكثفة وجهاز حديث (الأشعة التدخلية ) الذي يعتبر إضافة حقيقية للمستشفى ليبدأ العمل به خلال الأيام القادمة .

صحيفة الصيحة