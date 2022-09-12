



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة بالخرطوم يوم الإثنين الموافق 12 سبتمبر 2022م

صحيفة الحراك السياسي:

“الآف الأطباء في السودان ينفذون إضرابًا شاملاً عن العمل

مسؤول بالخرطوم: العام الدراسي بدأ ولا اتّجاه للتأجيل

قافلة طبية تحذّر من انتشار الفشل الكلوي والكبد الوبائي بدارفور

لجنة المعلمين تطرح مشروع دستور الانتقال على القوى السياسية

الشيوعي: الحكومة تمارس الإضراب تّجاه المواطنين

صحيفة الانتباهة:

آمال الزين: الانقلاب يترنّح ولن يستمر طويلاً

إضراب شامل لأطباء الامتياز

انطلاق العام الدراسي بالخرطوم

لقاء مرتقب بين البرهان وغوتيريش في نيويورك

المحكمة تحدّد الأسبوع المقبل لاستجواب وداد بابكر

صحيفة الوطن:

البرهان إلى نيويورك الإسبوع المقبل

محمد الفكي: إنهاء الإنقلاب الحل لكل مشاكل السودان

إحباط تهريب أسلحة إلى الخرطوم

الخرطوم تلزم المدارس الخاصة بإعادة النظر في الرسوم

لجنة المحامين تطرح مشروع الدستور الانتقالي على القوى السياسية

صحيفة السوداني الإلكترونية:

آلاف الأطباء ينفذّون إضرابًا شاملاً عن العمل

منظمة الدعوة الإسلامية تعاود نشاطها وتسيير قافلتين للمتأثرين بالسيول

القبض على أخطر عصابة احتالت عبر تطبيق”بنكك” وحازت 42 مليار جنيه

خروج 11 ألف فدان قطن عن دائرة الإنتاج

صحيفة النيل الدولية:

نمر يبحث مع السفير الامريكي مشاريع الوكالة الامريكية للتنمية

آلاف الأطباء ينفذون إضرابا شاملا عن العمل

وزير الخارجية يستقبل ويتسلم اوراق سفير الاتحاد الاوربي الجديد

توصية باغلاق معبر ارقين الحدودي مع مصر لثلاثة أشهر

النيلين