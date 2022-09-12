مصر تنفي نقل “ماسبيرو” إلى العاصمة الإدارية وتحويل المبنى لفندق عالمي





نفت الهيئة الوطنية للإعلام المصرية، ما تردد عن نقل مبنى الإذاعة والتلفزيون المصرية “ماسبيرو”، إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

كانت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت أنباء عن وجود توجه لنقل “ماسبيرو” إلى حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية، وتحويل المقر القديم إلى فندق عالمي ومولات تجارية.

وقالت الهيئة، في بيان اليوم الإثنين، إن هذا الأمر غير صحيح، موضحة أن المقر الحالي لمبنى ماسبيرو قائم كما هو، ومستمر في تقديم كل خدماته الإعلامية بشكل طبيعي، وباعتباره رمزا حضاريا وتراثيا.

وأشارت الهيئة إلى أن لديها مقر في العاصمة الإدارية الجديدة، شأنها كشأن كل المؤسسات الحكومية المصرية للقيام بممارسة أعمالها من تغطيات إعلامية ونقل مباشر لكل الأحداث والفعاليات التي ستشهدها العاصمة الإدارية.

وناشدت الهيئة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الأخبار، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام والتأثير على سير العمل.

العربيه نت