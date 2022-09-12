السعودية تخطط لبناء 3 مصانع للحديد والصلب بـ 9.3 مليار دولار





قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، الاثنين، إن المملكة تخطط لبناء ثلاثة مصانع للحديد والصلب بتكلفة قدرها 35 مليار ريال (9.32 مليار دولار) وتجري محاثات مع مستثمرين محليين ودوليين، وذلك بهدف توطين الصناعة المحلية وتقليل الاستيراد.

وأضاف الوزير بندر بن إبراهيم الخريف، في بيان أن الطاقة الإنتاجية الإجمالية لتلك المصانع ستبلغ حوالي 6.2 مليون طن.

وقال الخريف إن هذه المشروعات الثلاث، تشمل مجمع متكامل لإنتاج صفائح الحديد تقدر طاقته الإنتاجية بنحو 1.2 مليون طن سنويا، ويستهدف بناء السفن ومنصاف النفط وخزانات النفط الضخمة.

سكاي نيوز