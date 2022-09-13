



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة بالخرطوم يوم الثلاثاء الموافق 13 سبتمبر 2022م

صحيفة الانتباهة:

جبريل لـ”الحرية والتغيير”:”كونوا واقعيين قبل أنّ يفوتكم القطار

”مقتل وجرح”12″ شخصًا في اشتباكات قبلية بغرب كردفان

وصول تعزيزات عسكرية وحظر التجوال بمدينة أبو زبد

ارتّفاع ضحايا السيول والأمطار إلى 125 شخصًا

تجدّد المعارك الإثيوبية العنيفة على الحدود السودانية

صحيفة الحراك السياسي:

مقتل وإصابة 13 شخصًا في أحداث عنفٍ قبلي بغرب كردفان

إدارة اللاجئين تكشف عن ترديّ الأوضاع الإنسانية بالمعسكرات في القضارف

الإعلان عن تصعيد خطير لتسييرية أطباء الشمالية

الدقير يدعو الأجهزة الأمنية لسرعة التحرّك لإيقاف”سفك الدمّ” بـ”أبو زبد”

صحيفة السوداني الإلكترونية:

حميدتي يرحّب بمشروع الدستور الانتقالي المقدّم من لجنة المحامين

6.9 ملايين طفل خارج المدارس بالسودان

مواجهات قبلية بغرب كردفان والسلطات تفرض حظر التجوال في أبو زبد

الداخلية: إجراءات استخراج الجواز مبسّطة ولا تحتاج لسماسرة

مصرع 5 أشخاص وإصابة 13 شخصًا في عنفٍ قبلي بغرب كردفان

صحيفة أخبار اليوم الإلكترونية:

اردول يكشف بداية الأبحاث الروسية لتخريط عمليات التنقيب والتعدين بالبلاد

مقتل واصابة 13 شخصاً في أحداث عنف بغرب كردفان واعلان حظر التجوال

إنتهاء تصحيح امتحانات الشهادة الثانوية والتربية تحدد أواخر سبتمبر لإعلان النتيجة

عاصم البلال الطيب يكتب: بالمعابر تكسب شركة المعادن الجولة 2 – 2 اردول يكشف سبب وجود البعثة الروسية

صحيفة الوطن:

الشيوعي: دستور المحامين صمم لإعادة “4 طويلة” للسلطة

مصرع و إصابة العشرات في نزاع قبلي بغرب كردفان

جهاز الإتصالات يكشف عن تزايد الإحتيال في التحويلات المالية

مبارك الفاضل: مشروع الدستور مرفوض لأنه سيكرس استبداداً مدنياً

صحيفة النيل الدولية:

حظر التجوال بمدينة ابوزبد بعد مقتل وإصابة 13 شخصا في أحداث عنف قبلي بغرب كردفان

ارتفاع ضحايا الفيضانات لـ 125 قتيل و286 ألف متضرر

وزير الخارجية المكلف يقدم واجب العزاء في وفاة الملكة اليزابيث

المخابرات تضبط شبكة تنشط في عمليات الإتجار بالبشر

النيلين