معتصم محمود يكتب : خسارة بحر دار أخرجت الجرذان!!!





خسر الهلال من مضيفه الإثيوبي بفارق هدف والأمر عادي.

▫️كل الفرق تخسر خارج أرضها، بل داخل الأرض.

▫️أفضل الفرق تخسر ولا يوجد فريقٌ لا يخسر.

▫️خسر الهلال ولم يخرج من المنافسة.

▫️بحساب المنافسة الهلال تعادل ولم يخسر، فهدف خارج الأرض يساوي هدفين.

▫️الهلال أقرب من منافسه للتأهل (يكفيه هدفٌ)، لذا نقول شماتة أعداء الهلال غير مُبرّرة.

▫️كلها أيام وتعود الفرحة للديار الزرقاء.

▫️كل الجرذان التي خرجت من جحورها لتسخر من سيد البلد ستعود وكلها حسرة.

▫️التاريخ يقول: الأندية السودانية تتساقط والهلال وحده من يواصل المشوار.

▫️لا يعرف نهائي الأبطال نادٍ غير الهلال.

▫️ها هي الكاف يصدر كشف أفضل أندية القارة ولا يُوجد من السودان غير الهلال.

▫️الفرحة بخسارة الهلال سببه الدونية.

▫️خلال أشهر مضت، لم يكن في الساحة غير الهلال.

▫️الهلال بطل الدوري، الهلال يُجيز ملعبه، الهلال يستقدم مدرباً عالمياً، الهلال يتعاقد مع أفضل المحترفين.

▫️حين كانت أخبار الهلال السارة تُسيطر على الساحة، كانت أخبار غيره غاية في السواد.

▫️أخبار تسد النفس من شاكلة حقوق الأجانب وعقوبات الفيفا، مشاكل الإدارة وتلاسن القيادة.

▫️عموماً كلها أيام وتعود الفرحة للعرضة شمال رغم أن الفرحة لم تغادر البَتّة.

▫️شعب الهلال الواعي يفهم كورة ويعرف أن الانسجام يحتاج لوقتٍ.

▫️فلوران توصل للتشكيلة المثالية في الشوط الثاني، تلك التي سيؤدي بها في أم درمان.

▫️هلال الشوط الثاني، حاجة تانية.

▫️غداً نكون كما نود.

💊 كبسولات

▫️منذ أن ظهر اسمه مع البعثة، لم أتفاءل خيراً.

▫️كتبت في هذه الزاوية عن مرافقته لشباب الهلال إلى الإمارات والهزائم العريييييضة.

▫️عوض طارة سبب الخسارة.

▫️لا أصفه بالكج أبو كراع مكوه، فقط أطالب بعدم تسفيره مع الفريق حتى لو ألحّ.

▫️طارة وهيثم سوباط دي كتيرة خلاص.

▫️سوباط الصغير يظن أنّ الهلال باتَ مملوكاً لأسرته.

▫️ذهب لإثيوبيا بمعية شلته من المطربين!!

▫️لو عرف شعب الهلال قوام البعثة لأدرك أن الهلال خسر خارج الميدان.

▫️ترهل غير عادي، زحمة في الفندق والتمارين!!

▫️إداريون، موظفون، فنانون، صحفيون وحاجات تانيه حامياني!!

▫️ما لم يُفرض الانضباط على بعثات الهلال فلن نبلغ المراد.

صحيفة الصيحة