معتصم محمود يكتب : خسارة بحر دار أخرجت الجرذان!!!
خسر الهلال من مضيفه الإثيوبي بفارق هدف والأمر عادي.
▫️كل الفرق تخسر خارج أرضها، بل داخل الأرض.
▫️أفضل الفرق تخسر ولا يوجد فريقٌ لا يخسر.
▫️خسر الهلال ولم يخرج من المنافسة.
▫️بحساب المنافسة الهلال تعادل ولم يخسر، فهدف خارج الأرض يساوي هدفين.
▫️الهلال أقرب من منافسه للتأهل (يكفيه هدفٌ)، لذا نقول شماتة أعداء الهلال غير مُبرّرة.
▫️كلها أيام وتعود الفرحة للديار الزرقاء.
▫️كل الجرذان التي خرجت من جحورها لتسخر من سيد البلد ستعود وكلها حسرة.
▫️التاريخ يقول: الأندية السودانية تتساقط والهلال وحده من يواصل المشوار.
▫️لا يعرف نهائي الأبطال نادٍ غير الهلال.
▫️ها هي الكاف يصدر كشف أفضل أندية القارة ولا يُوجد من السودان غير الهلال.
▫️الفرحة بخسارة الهلال سببه الدونية.
▫️خلال أشهر مضت، لم يكن في الساحة غير الهلال.
▫️الهلال بطل الدوري، الهلال يُجيز ملعبه، الهلال يستقدم مدرباً عالمياً، الهلال يتعاقد مع أفضل المحترفين.
▫️حين كانت أخبار الهلال السارة تُسيطر على الساحة، كانت أخبار غيره غاية في السواد.
▫️أخبار تسد النفس من شاكلة حقوق الأجانب وعقوبات الفيفا، مشاكل الإدارة وتلاسن القيادة.
▫️عموماً كلها أيام وتعود الفرحة للعرضة شمال رغم أن الفرحة لم تغادر البَتّة.
▫️شعب الهلال الواعي يفهم كورة ويعرف أن الانسجام يحتاج لوقتٍ.
▫️فلوران توصل للتشكيلة المثالية في الشوط الثاني، تلك التي سيؤدي بها في أم درمان.
▫️هلال الشوط الثاني، حاجة تانية.
▫️غداً نكون كما نود.
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▫️منذ أن ظهر اسمه مع البعثة، لم أتفاءل خيراً.
▫️كتبت في هذه الزاوية عن مرافقته لشباب الهلال إلى الإمارات والهزائم العريييييضة.
▫️عوض طارة سبب الخسارة.
▫️لا أصفه بالكج أبو كراع مكوه، فقط أطالب بعدم تسفيره مع الفريق حتى لو ألحّ.
▫️طارة وهيثم سوباط دي كتيرة خلاص.
▫️سوباط الصغير يظن أنّ الهلال باتَ مملوكاً لأسرته.
▫️ذهب لإثيوبيا بمعية شلته من المطربين!!
▫️لو عرف شعب الهلال قوام البعثة لأدرك أن الهلال خسر خارج الميدان.
▫️ترهل غير عادي، زحمة في الفندق والتمارين!!
▫️إداريون، موظفون، فنانون، صحفيون وحاجات تانيه حامياني!!
▫️ما لم يُفرض الانضباط على بعثات الهلال فلن نبلغ المراد.
صحيفة الصيحة