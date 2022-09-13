محمد عبد الماجد يكتب: حنان جوطة!





(1)

 اعتقد ان الحكمة التى جعلت استاذ اللغة العربية يعيّن اكثر الطلاب فوضى وهرجلة (ألفة) على الفصل حتى ينعم الفصل بشيء من الهدوء والسكينة هي نفس (ﺣﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻮﻉ ﺍﻟﺸﺮﺡ ﻟﻼﺭﺿﺔ ﻛﻴﻒ ﺗﻘﺮأ ﺍﻟﻤﺮﻕ).. وهي نفس الحكمة التى جعلت التوم هجو وجبريل ابراهيم ومني اركو مناوي وعسكوري من شيعة الحكومة الانقلابية.

 اغرب تحقيق عاطفي او سؤال مطروح في قصص الحب هو ما جاء به عبدالرحمن الريح حينما قال : (احكي لي قصة غرامك كيف أكان حبك زمان ؟ كنت بتبادل المحبة وللا بتعاند الاحبة) وانتهى تحقيق عبدالرحمن الريح بصورة واضحة ونهاية قاطعة (كيف تكون بكرة النهاية لو عنادك شفت زاد) ، وذلك لأن الاوضاع بحالته تلك لن تستمر – وهو (تحذير) يمكن ان نقدمه للحكومة الانقلابية.

 بين عبدالرحمن الريح وعاطف خيري (فسحة) كبيرة تفصل المدارس الثانوية عن الاحياء السكنية، وهي حكمة اخرى مثل (حكمة الجوع) التى جاء الحديث عنها.

(2)

 في الدراما السودانية وقصصها القصيرة تقدم الممثلة الطاف بابكر بإبداع كبير شخصية (حنان جوطة) في سلسلة (الدعيتر) الدرامية مع مختار بخيت ومحمد عبدالله كابو – شخصية (حنان جوطة) في المجتمع السوداني توجد بصورة واضحة في المجتمع السياسي.

 الكثير من الشخصيات السياسية الآن بدون تحديد للتوم هجو وجبريل ابراهيم ومناوي وبرطم ومبارك الفاضل واردول وعسكوري والجاكومي وكل الخبراء (الاستراتيجيين) والمحللين السياسيين يمكن ان يكونوا من فصيل (جوطة) حنان جوطة. هؤلاء الشخصيات هم الذين يجب ان تخرج الحكومة الانقلابية للشعب السوداني وتعتذر له بسببهم.

 جبريل ابراهيم اخذ منصبه بقوة السلاح وعن طريق الحرب اما السلام فقد حصل عن طريقه على الاعفاءات والامتيازات… وهذه (جوطة) اخرى يمكن ان تسوقنا الى دروب اخرى.

(3)

 سياسة جبريل ابراهيم المالية كلها كانت تذهب في اتجاه الزيادات.

 زاد جبريل ابراهيم تعرفة الكهرباء وتعرفة المواصلات ورفع الدعم عن المحروقات.

 زاد جبريل ابراهيم سعر الدولار الجمركي.

 زاد جبريل ابراهيم الضرائب.

 زاد جبريل ابراهيم اسعار كل السلع الاستهلاكية بأكثر من عشرة اضعاف سعرها الاول.

 الشيء الوحيد الذي حدث فيه تخفيض وتم (اعفاء) فيه هو سيارات التابعين للحركات المسلحة.

 في كل شيء زيادة – الاعفاء فقط للجمارك والضرائب الخاصة بتعاملاتهم التجارية.

(4)

 كنت اسمعهم يتحدثون في النشرة الجوية عن زيادات قادمة كبيرة سوف تكون في (الماء).

 كانوا يحذرون من تلك الزيادات.. وكانوا يدعون لتوخى الحيطة والحذر.

 لم اكن اتوقع ان تكون الزيادات التى يتحدثون عنها في (المياه) سوف تكون في فاتورة المياه.

 اما الكهرباء فاخشى ان تكون هناك (تعرفة) جديدة للقطوعات – حيث اظن ان عدادات الكهرباء تعمل رغم قطوعات الكهرباء.

(5)

 بغم

 رفعوا الدعم عن (المحروقات) من اجل (اعفاء) السيارات.

 وكل الطرق تؤدي الى (المدنية)

صحيفة الانتباهة