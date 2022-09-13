غرفة الشركات: عقوبات رادعة للوسطاء والسماسرة الذين يعملون خارج بوابة العمرة





التعامل مع السماسرة والوسطاء الذين يوهمون المواطنين بإمكانية سفرهم إلى العمرة بعيدا عن شركات السياحة ومن خارج منظومة البوابة المصرية للعمرة، مؤكدة أن القانون المنظم لعمل البوابة يتضمن عقوبات رادعة للسماسرة والوسطاء الذين يحاولون تنظيم رحلات العمرة خارج المنظومة القانونية للعمرة.

وطالبت اللجنة المواطنين بتحري الدقة عند سفرهم للعمرة حرصا علي حقوقهم اولا وضمانا لأداء رحلة بلا متاعب.

وتواصل شركات السياحة إجراءات توثيق عقود وكالات العمرة الخاصة بها والتي بدأت نهاية أغسطس الماضي وتستمر حتى 21 سبتمبر الجاري، وذلك إستعدادا لموسم العمرة الذي تنطلق رحلاته أول أكتوبر المقبل.

وتلقت غرفة شركات السياحة خطابا من وزارة السياحة والآثار تخطرها بالسماح لشركات السياحة بسرعة إنهاء إجراءات التوثيق عبر البوابة المصرية للعمرة للشركات التي لا يوجد لها أية مواقف قانونية تتعلق بمخالفات أو تقصير في خدمة عملائها من المواطنين خلال موسم العمرة والحج الماضي.

موسم العمرة

وطالبت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة ورئيس اللجنة العليا للعمرة والحج في خطابها الشركات بسرعة إنهاء توثيق عقود وكالات العمرة مع التشديد على الالتزام التام بالضوابط التي اعتمدها مؤخرا وزير السياحة والآثار والمنظمة للموسم والتي تراعي صالح وراحة وحقوق المواطنين وتسهيل عمل الشركات السياحية.

توثيق العقود

وأضافت سامية سامي أن عملية توثيق العقود تسير حتى الآن بسهولة ويسر وتتم بالتنسيق التام بين الوزارة وغرفة السياحة والشركات السياحية، أنه لا توجد أية شكاوى حول التوثيق.

وأشارت الي أنه تنفيذا لتعليمات وزير السياحة والأثار فإن الوزارة تقدم كافة التسهيلات للشركات السياحية في كل إجراءات العمرة بدء من التوثيق وحجز السكن المطابق للضوابط وحتى سفر وعودة المعتمرين، مؤكده أن عمليات الميكنة والتطور التكنولوجي سواء في الوزارة أو الغرفة وحتى الشركات السياحية يساهم بصورة كبيرة في تسهيل توثيق العقود وكافة إجراءات العمرة.

وأوضحت أن ضوابط العمرة التي وضعتها اللجنة العليا واعتمدها وزير السياحة والآثار تهدف لتحقيق صالح المعتمرين، وتضمنت عدة تسهيلات لتمكين الشركات السياحية من خدمة المعتمرين، أن الوزارة ستتدخل فورا لحل أية مشاكل تواجه رحلات العمرة

سماسرة العمرة

وأكدت لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة بعضوية كل من أحمد إبراهيم وهشام أمين عضوي لجنة تسيير الأعمال بالغرفة أنها على تواصل مستمر مع شركات السياحة للإسراع بتوثيق العقود قبل الموعد المحدد لغلق باب التسجيل يوم 21 سبتمبر الجاري وأن الجهاز الإداري بالغرفة يبذل جهدا كبيرا لإزالة أي معوقات أمام الشركات وتمكينها من توثيق العقود بسهولة ويسر.

بوابة فيتو