



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة بالخرطوم يوم الأربعاء الموافق 14 سبتمبر 2022م

صحيفة أخبار اليوم الإلكترونية:

البرهان يوجه بتحسين خدمة الكهرباء

تأجيل العام الدراسي

فولكر امام مجلس الأمن: الاوضاع تتدهور بالسودان وهناك فرصة لاتفاق جديد

عاصم البلال الطيب يكتب: عطل الطائرة ام كجور الحنية (3-3) سبب بقاء وفد اردول ليلة أخرى

صحيفة الوطن:

تأجيل العام الدراسي في كل الولايات

رفع إضراب العاملين بالكهرباء

الأمة القومي: خروج القوات المسلحة من المشهد غير واقعي

مياه الخرطوم : “٦” محطات تأثرت بإضراب الكهرباء

نبيل أديب يوجه انتقادات لدستور نقابة المحامين

صحيفة الانتباهة:

البرهان إلى بريطانيا

تأجيل العام الدراسي ..اعتقال زينب المهدي

إصابة متظاهر بكسرٍ في الجمجمة

محامو الطوارئ: هناك حملة منظمة لقوات مشتركة تستهدف الشباب

مركزي”التغيير”: مشاركة البرهان في اجتماع الأمم المتحدة غير”مجدية”

رفع إضراب الكهرباء ودعوات لإصلاح الأعطال المتراكمة

صحيفة اليوم التالي:

تراجع الوارد والصادر بالموانئ

فولكر: لا تزال فرصة الحل مواتية

نبيل أديب: المطلوب تعديل الوثيقة وليس إعداد دستور

بدء إجراءات تصحيح امتحانات الأساس البديلة بالخرطوم

ترتيبات افتتاح مركز الإيقاد بالخرطوم السبت المقبل

صحيفة الحراك السياسي:

توجيه من البرهان تّجاه قطاع الكهرباء ولجنة الهيكل الراتبي ترفع الإضراب

ضبط متهم يمتلك مزرعة لمخدّر”الشاشمندي” بحلفا الجديدة

تأجيل العام الدراسي بالبلاد إلى الثاني من أكتوبر المقبل

حكومة الجزيرة تكشف عن انهيار أكثر من 40% من مدارس الولاية

أهالي بريّ اللاماب يناشدون والي الخرطوم بتوفير الخدمات

صحيفة السوداني الإلكترونية:

تأجيل انطلاقة العام الدراسي بالبلاد إلى 2 أكتوبر المقبل بسبب السيول والأمطار

الشيوعي يُدشِّن حملة لشراء دار للحزب

الكويت تُواصل تسيير قوافلها الإنسانيّة لدعم مُتضرِّري السيول والأمطار بالبلاد

رفع الإضراب المُعلن في كل قطاع الكهرباء

العقيد الحوري: (ساعة الصفر) قادمة لا محالة إذا كان منهج القوى السياسية التطاول على القوات المسلحة

جهاز تنظيم الاتصالات يحذر من الروابط المتداولة عبر الوسائط

(39) مليون جنيه لحماية الموسم الزراعي بكسلا

أم درمان تستعد لاحتفالات ذكرى المولد النبوي الشريف

صحيفة النيل الدولية:

عمال الكهرباء يعلقون الاضراب بعد الالتزام برفع الأجور

إستقرار الأوضاع الأمنية بأبوزبد بغرب كردفان

تأجيل بدء العام الدراسي بالبلاد إلى الثاني من أكتوبر المقبل

والي الخرطوم يقرر مع النائب العام ضبط التلاعب في الاراضي

محكمة مدبري إنقلاب يونيو تواصل أعمالها

النيلين