“صبت لنا الشاي”.. جيل بايدن تستذكر “لطف” الملكة إليزابيث





استعادت السيدة الأمريكية الأولى، جيل بايدن، تفاصيل لقاءها بالملكة الراحلة، إليزابيث الثانية، وكيف كانت ملكة بريطانيا، “في غاية اللطف”.

والتقت السيدة الأمريكية الأولى، الملكة الراحلة، العام الماضي، حيث استضافتها الأخيرة والرئيس جو بايدن في غرفة معيشتها وصبت لهما الشاي شخصيًا، وهي تتحدث بشكل مؤثر عن زوجها الراحل الأمير فيليب.

ونقلت “ديلي ميل” البريطانية عن جيل بايدن، قولها خلال لقاء تلفزيوني، إنها سافرت وزوجها الرئيس الأمريكي، إلى إنجلترا للقاء الملكة العام الماضي في قلعة وندسور.

وأضافت أن الملكة الراحلة (96 عاما) كانت حريصة على “تهدئتهما” من أي توتر أثناء لقاءهما معها.

وقالت بايدن: “لقد صبت لنا الشاي، وقلت أنا وجو: دعينا نساعدك”، لكن الملكة قالت: “لا، سأحضر الشاي”.

وتابعت “لقد جعلتنا نشعر بالراحة”، مضيفة أن الملكة الراحلة كان لديها فضول كبير فيما يتعلق بأحوال أمريكا، “وأرادت أن تعرف كل شيء عن السياسة الأمريكية، وماذا كان يحدث”.

جيل بايدن قالت أيضا، إن الاجتماع، الذي عقد في 13 يونيو/حزيران 2021، جاء بعد أشهر فقط من وفاة زوج الملكة الأمير فيليب عن عمر يناهز 99 عامًا.

ومضت قائلة إن الموظفين طلبوا منهما عدم التحدث عن أمور العائلة المالكة، لكن الملكة قامت فور بداية اللقاء بالتحدث عن زوجها الراحل.

وأوضحت السيدة الأولى: “فور صعودنا إلى غرفة جلوسها، كان أول شيء تبدأ به هو العائلة، وأعتقد أنها أرادت التحدث عن زوجها فقط.”

ومن المتوقع أن يحضر الزوجان بايدن، جنازة الملكة الأسبوع المقبل في لندن، ويقال إنهما سيكونان الأمريكيين الوحيدين الحاضرين.

وكان الرئيس الأمريكي تحدث عن الملكة بعد لقائهما العام الماضي، حيث وصفها بأنها “كريمة جدًا” وقال إنها ذكرته بوالدته.

العربيه نت