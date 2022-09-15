أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة بالخرطوم يوم الخميس الموافق 15 سبتمبر 2022م
أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة بالخرطوم يوم الخميس الموافق 15 سبتمبر 2022م
صحيفة الانتباهة:
توقف 5940 مصنعًا
سحب ملف قضية الشهيد محجوب التاج من المحكمة
لجنة أطباء السودان: إصابة 74 ثائرًا ودهس طفلة بعربة القوات النظامية
الحرية والتغيير: محاولات الوقيعة بين القوات النظامية تنذر بحربٍ أهلية
الصحة بالخرطوم: باعوض مياه الصرف الصحي والأمطار لا ينقل الملاريا
صحيفة الحراك السياسي:
“39” طفلاً معرضون للموت جوعًا داخل حراسات الشرطة
عضو بارز في”غاضبون” يضرب عن الطعام لتطاول أمد اعتقاله
ورشة لخفض وفيات الأمهات في الولادة باستخدام التقانات الحديثة
ذوو ضحايا مجزرة”تفلنق” يستعجلون السلطات للقبض على الجناة
صحيفة أخبار اليوم الإلكترونية:
افادات لقيادات بالشيوعي حول اطلاق حملة لجمع الاموال لشراء مقر للحزب
إجراءات لضبط الوجود الأجنبي والحد من آثاره السالبة بالخرطوم
البرهان يستقبل مصابي وجرخى ثورة ديسمبر المجيدة
عاصم البلال الطيب يكتب: الجريف الحارة الساتة بالليل
صحيفة الوطن:
عضو بإزالة التمكين المجمدة :اللجنة ستعاود عملها
مركزي الحرية والتغيير :لا نستهدف المؤسسة العسكرية
مدير الضرائب يكشف عن تهرب ضرييي كبير
ولاية الخرطوم :فوضى وتجاوزات بالأراضي
صحيفة السوداني الإلكترونية:
البرهان: القوات المسلّحة لن تتخلى عن مصابي الثورة
الحرية والتغيير: المؤسسة العسكرية تظلّ دومًا موضع احترامنا وتقديرنا
نقابة الصحفيين: سنقف بحزمٍ ضد إرهاب الصحفيين
الإمارات تطالب المجتمع الدولي بتكثيف دعم السودان
وصول 9 قطارات جديدة إلى ميناء بورتسودان
صحيفة النيل الدولية:
الحرية والتغيير : محاولات الوقيعة بين القوات النظامية تنذر بحرب أهلية
محكمة فتوى قتل المتظاهرين تواصل أعمالها
تشغيل معبر أرقين وتحويل حركة البصات إلى معبر أشكيت
الحركة الإسلامية تختار الكاروري نائبا للأمين العام
النيلين