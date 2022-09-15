صبري محمد علي (العيكورة) يكتب: الرشوة ما بنستلما لكن ختوها لينا تحت الطوبة ديك





اللقاء الذى اجرته الزميلة هبة عبيد [بالانتباهة] الاسبوع الماضي مع القيادي بالحزب الشيوعي السوداني الاستاذ كمال كرار ذكرنى بالمتحايل على اخذ الرشوة ولنا فيها فهم وعلم يدرس بالسودان (والحمد لله) ….

اسمع يا اخينا عندك كم ؟

والله انا طالب ما عندى غير عشرين جنيه !

طيب شايف ست الشاي ديييك

اللابسة التوب اللخدر

ايوه شايفا

امشي اديها ليها !

وللا كمان ….

تزور لمن سيقضى لك مصلحة فى منزله وتمسك شافعو ترقعو ليك (بمليار) جنيه وطوالي تتبعها ب (حرررم ده حق الشكولاتة) و الاساليب كتيرة

ولقاء الاستاذ الكادر الشيوعي كمال لم يخرج كثيراً عن حكاية (ست الشاي)

قول لى كيفن؟

قال نحن كحزب شيوعي لن نجلس مع مركزي الحرية والتغيير ككيان واحد لانو اصبح خلف التاريخ ! لكن يمكن ان يجلسوا معاه ك (فكة)

طبعاً ما فهمتا الحتة دي صاح ؟

اقول ليك يا صاحبي

قال ممكن نجلس مع حزب الامة منفرداً وحركة مش عارف (حق) وكده .

طيب يا جماعة دى ما ياها (امشي ختها لى تحت الطوبة ديك) ؟

الحاجة التانية …..

قال لن يجلس الحزب الشيوعي مع من شارك حزب المؤتمر الوطني باعتباره شريكاً فى اراقة الدماء فى ٢٠١٣ و ٢٠١٨ !

يا جماعة البقول اراقة الدماء ده

هو نففس الزول بتاع مجزرة بيت الضيافة والجزيرة ابا وود نوباوي هو من يحدثنا بالامس عبر الانتباهة (البخيتة دي) عن اراقة الدماء ويدعى الوداعة .

(ياخ انتو لافتتكم حمراء)

طيب يا (كيمو) …

ناس حزب الامة البتقول (حا) تجلس معاهم ديل مااااا غرقانين لاضنيهم فى الانقاذ ولدنا اللواء عبد الرحمن الصادق مش كان مساعد البشير؟ واللا الحتة دى فايتة عليك ؟ على كل حال بما فيهم حزبكم (العجوز) لم يسلم احد فى السودان من نفحات الانقاذيين وبدرجات متفاوتة وقالوا الليل بغطي الجبال وحقو الكلام ده ما تقولوا تاني .

السيد كيمو ….

ما زال موهوماً بالحديث عن الشارع والقوى الثورية وانهم هم الوكيل الحصري وكده

طيب الموديكم تجروا خلف حزب الامة شنو وكت عندكم شارع ؟

اعتقد يجب ….

ان تتجاوز القوى السياسية الوطنية هذا الهراء الشيوعي ولا بد ان يوصل هؤلاء (المواهيم) قسراً وغصباً وعنوة الى ميس الانتخابات حتى (يآآآمنوا)

والا فلا هم ولا ابناء عمومتهم ليس لهم نصيب الا فتات موائد السياسة وان دخلوها ف (بق زيرو) فى الانتخابات ان قدر لها ان تقام

الاستاذ كيمو …

بسؤاله لو افترضنا ان الحل اتجه نحو التسوية والتعامل مع الوضع القائم قال يعتبرهم خائنين وتجار وكده او حاجة بالمعنى ده .

كيمو سألوه ….

عن العصيان المدني فقال ان الموضوع يحتاج لعمل فى القواعد ويقصد قواعد حزبه بتاع (حمولة الهايس) (يا حليل القواعد والجماهير) . قال واقناع الناس به …!

وان هذا الموضوع (لسه بدري عليهو) غايتو ده الفهمتو انا

(احححي يا ركبي) قال قواعد قال

قبل ما انسى :—

فى شارع الزلط ده الزول (البدبأ) ويسوق برااااحة بعملو ليهو شنو يا (عب باسط)؟

(اوفر تيك ) صاح؟

فالحزب الشوعي واليسار عموماً هذا ما سينتظرهم من جموع الشعب الصابر وسيتجاوزهم التاريخ طال الزمن ام قصر.

صحيفة الانتباهة