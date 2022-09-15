إجراءات يجب اتخاذها فورا بعد التعرض لعضة كلب.. خبراء ينصحون





بالرغم من أن معظم الأشخاص يتخذون حذرهم وبشدة من الكلاب الضالة التي تتجول في الشوارع المختلفة، إلا أن البعض وقع بالفعل فريسة لهذا الحيوان، واستطاع أن يحاصره من كافة الجهات حتى تمكن من لدغه، مما يصيبه بما يسمى بـ«داء الكلب»،

يعد داء الكلب، من أكثر الأمراض شيوعًا التي يمكن أن يصاب بها الشخص بعد يتعرض لعضة كلب. حيث يمكن أن تؤثر عضات الكلاب بشدة على صحتك إذا تُركت دون علاج.

فإذا كنت من محبي الحيوانات أو لديك حيوانات أليفة في المنزل، فإن حقنة داء الكلب أمر بالغ الأهمية بالنسبة لك. ولكن، ما الذي يجب عليك فعله فورًا بعد أن يلدغك كلب؟

وفقًا لموقع «news18»، يجب على المرء أولاً غسل المنطقة بالماء جيدًا. يمكن أيضًا استخدام بعض أنواع المطهرات لغسل المنطقة جيدًا.

بعد الغسيل، يجب وضع بعض مرهم تخفيف الآلام على منطقة الجرح. سيقلل هذا من تأثير فيروس داء الكلب. يجب على المرء بعد ذلك زيارة الطبيب فورًا للحصول على حقن داء الكلب. وعادة، يحقن الأطباء 5 حقن لداء الكلب ولقاحين ضد التيتانوس.

بعد أخذ حقنة داء الكلب، قد يعاني الشخص من الدوخة والحمى وآلام الجسم، ولكن لا يوجد ما يدعو للذعر حيال ذلك.

ويجب أن يأخذ الفرد الجرعة الأولى من حقنة داء الكلب في غضون 24 ساعة من عضة الكلب. عند عدم القيام بذلك، قد يلاحظون ظهور بثور، وتورم، واحمرار، وقيء، وإسهال، وصداع، وآلام في العضلات.

وفقًا لتقديرات منظمة الصحة العالمية، يموت حوالي 18ألف إلى 20ألف شخص كل عام بسبب عضات الكلاب. وبالتالي، من المهم معرفة ما يجب فعله إذا عضك كلب.

المصري اليوم