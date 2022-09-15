نجل بايدن يطلب تخفيض نفقة ابنته نتيجة “ظروف مالية”





طلب هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، من قاض في أركنساس إعادة حساب مدفوعات نفقة طفلته البالغة من العمر 4 سنوات، التي

يدفعها إلى والدتها طليقته، لوندن روبرتس.

وقال هانتر البالغ من العمر 52 عاما، إن السبب وراء طلبه هو “تغيير جوهري في ظروفه المالية، بما في ذلك على سبيل المثال دخله المادي”.

وأوضح محاميه، برنت لانجدون: “مثل العديد من الأفراد الآخرين، طلب السيد هانتر بايدن من المحكمة مراجعة قرار إعالة (نفقة) الطفل الحالي وتحديد مقدار دعم الطفل الذي يتوافق مع الإرشادات والظروف الحالية”.

وتم تقديم طلب هانتر في مقاطعة إندبندنس، حيث تعيش روبرتس البالغة من العمر 31 عاما مع ابنتهما جوان. وسارع كلينت لانكستر، محامي روبرتس، للتعبير عن شكوكه بشأن الوضع المالي لهانتر، وتعهد بالنظر في سجلاته المالية.

ووفقا لـ”ديلي ميل”، فهذه ليست المرة الأولى التي يزعم فيها هانتر أنه يعاني من ضائقة مالية.

ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2019، ادعى في قضية إعالة الطفلة، “أنا عاطل عن العمل وليس لدي أي دخل شهري منذ مايو/أيار 2019 ”، مضيفًا أنه لديه `”ديون كبيرة ”.

وفي هذه الأثناء، انتقل هانتر للتو من منزل ماليبو قيمته 20 ألف دولار شهريًا حيث كان يعيش مع زوجته ميليسا كوهين وابنهما بو البالغ من العمر عامين.

وقبل ذلك، كان هانتر يعيش في منزل مستأجر بواجهة قناة بقيمة 25000 دولار شهريًا في لوس أنجلوس، مع

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