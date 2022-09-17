



محمد طلب يكتب: مصر المؤمنة بأهل الله والعلم والعبور (1)

(د. يس الحاسم في التمرين)

الشاب سعادة الرائد (د. أحمد يس) هو مالك ومدبر و(بإضافة نقطة) مدير (Physio Peak) مركز التأهيل التخصصي للطب الطبيعي بمدينة الَمهندسين بقاهرة الَمعز بجمهورية مصر العربية…

شددت الرحال إلى هناك بعد إصابتي بجلطة دماغية أدت لتعطّل تام للجزء الأيسر من الجسم وكان الحادي في هذه الرحلة يردِّد قصيدة (الشيخ البرعي) الشهيرة في رحلة علاجه الأشهر (مصر المؤمنة بأهل الله) فوجدتها بالإضافة لتأمينها بهم أيضاً مؤمنة ومؤهلة بـ(الأسباب) والسبل والعلوم المؤدية للعلاج بإذن الله، فنحن مأمورون بالأخذ بالأسباب مع التوكل على الله تعالى والإيمان أن بيده ملكوت كل شئ، والإيمان بأن الأسباب لا تعطي النتائج إلا بإذن الله تعالى فالذي خلق الأسباب هو الذي خلق النتائج والثمار.

فالشيخ البرعي رضي الله عنه اتخذ الأسباب وارتحل إلى (مصر المؤمنة بأهل الله) من أجل العلاج وأنشد قصيدته الشهيرة وكان شفاؤه هناك (دون حقنة أو مشرحة) كما جاء بالقصيدة بعد أن توسل لله عز وجل بآل البيت والصالحين من عباد الله الذين رقدوا بأرض الكنانة لكن يبقى سفره لمصر في حد ذاته هو (أخذ بالأسباب)…

زرت الأستاذ الدكتور وائل مختار المهدي اخصائي جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري وأستاذها ورئيس وحدتها بكلية الطب القصر العيني وألقاب أخرى كثيرة من جامعات عالمية لا يتسع المجال لذكرها، وبعد دراسته لحالتي والكشف الدقيق والعلاجات والتحذيرات نصحني بالمتابعة مع مركز physio peak ومدني (بالبروشور) قضيت ليلي على النت أبحث عن المركز وقدراته… لم أتعب كثيراً ووجدت كثيراً من المعلومات على النت… http://physiopeak.com وتوكلت على الله..

وبمتابعة وحرص من ابن خالي أمين سيد أحمد المستقر بالقاهرة والعارف بدروبها وجدنا أنفسنا بسرعة أمام شخص في غاية الأدب والاحترام مع التزام وانضباط تام يبدو أنه ورثها من (عسكرية محترمة)، استقبلنا وهو واقف ورحب بنا ترحيباً حاراً وعلى وجهه ابتسامة عريضة ودائمة كما لاحظنا بعد ذلك… قام بمعاينة الحالة باهتمام منقطع النظير وسجّل كل ملاحظاته علة الورق أمامه وزرع في نفسي الطمأنينة وقدّم لن الخيارات المتاحة بأدبٍ وذوقٍ رفيع.

نواصل…

صحيفة الصيحة