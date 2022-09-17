مصر.. رفع رسوم عبور قناة السويس 15 بالمئة مطلع 2023





أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس بمصر، السبت، رفع رسوم عبور السفن 15 بالمئة بدءا من يناير/ كانون ثان 2023.

وتعد قناة السويس من أهم القنوات والمضائق حول العالم، حيث تؤمن عبور 10 بالمئة من حركة التجارة البحرية العالمية، وتعد من المصادر الرئيسة للعملة الصعبة لمصر.

وقال ربيع في بيان للهيئة: “تم زيادة رسوم العبور لجميع أنواع السفن العابرة للقناة بنسبة 15 بالمئة خلال عام 2023”.

وأضاف: “تزيد رسوم عبور كلاً من سفن الصب الجاف والسفن السياحية بنسبة 10بالمئة، على أن يبدأ تطبيق الزيادة المُقررة بداية من شهر يناير مطلع العام المُقبل”.

وأردف ربيع أن أسباب زيادة رسوم عبور السفن العابرة للقناة ترجع إلى “مستجدات المتغيرات السوقية لقطاع النقل البحري”.

وأشار في هذا الصدد إلى “حدوث زيادات في أسعار نوالين الشحن واستمرار تأثير أزمة اضطراب سلاسل الإمداد العالمية وتكدسات الموانئ العالمية وتأثير ارتفاع أسعار الطاقة على معادلة حساب الرسوم”.

ويواجه العالم أزمة في إمدادات الطاقة والغذاء منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير/ شباط الماضي.

وفي يوليو/ تموز الماضي أعلنت هيئة قناة السويس، أن إيراداتها خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو/حزيران الماضي، زادت بنسبة 20.7 بالمئة وبلغت قيمتها 7 مليارات دولار مقارنة بتسجيلها في السنة المالية السابقة له (2020-2021)، 5.8 مليارات دولار.

وفي إحصائيات الملاحة بالقناة خلال العام المالي الماضي 2021/ 2022، سجلت القناة عبور إجمالي حمولة صافية سنوية قدرها 1.32 مليار طن، وهو رقم غير مسبوق، وأعلى إيراد سنوي مالي بلغ 7 مليارات دولار.

وعبرت القناة خلال السنة المالية الماضية 22032 سفينة مقابل عبور 19047 سفينة خلال العام المالي السابق له، بزيادة قدرها 15.7 بالمئة.

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