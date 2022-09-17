بايدن إلى لندن لحضور جنازة اليزابيث الثانية





غادر الرئيس الأميركي جو بايدن السبت متوجها الى لندن لحضور مراسم جنازة الملكة اليزابيث الثانية.

وتقام جنازة الدولة، وهي الأولى منذ وفاة ونستون تشرشل العام 1965، الاثنين في كنيسة وستمينستر في الساعة 10,00 ت غ وبمشاركة ألفي مدعو بينهم مئات من القادة من العالم أجمع.

وقالت الرئاسة الاميركية إن بايدن سيقوم بتكريم أول للملكة الراحلة الاحد قبل أن يشارك مساء في استقبال ينظمه الملك تشارلز الثالث.

وتحضر الجنازة أيضا رئيسة المفوضية الاوروبية اورسولا فون دير لايين وامبراطور اليابان والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون. في المقابل، لم توجه دعوات الى رؤساء روسيا وأفغانستان وبورما وسوريا وكوريا الشمالية.

وسيتابع الملايين هذا الحدث عبر شاشات التلفزة.

واجرى بايدن الأربعاء اتصالا هاتفيا بالملك تشارلز الثالث مؤكدا “رغبته في مواصلة العلاقة الوثيقة” مع العاهل الجديد.

العربيه نت