بعد وفاة إليزابيث الثانية.. 600 شركة تواجه خطر الحرمان من الدعم الملكي





تواجه نحو ستمئة علامة تجارية في بريطانيا خطر الحرمان من الدعم الملكي عقب وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وبات على هذه الشركات تالياً انتظار الاستحصال على موافقة الملك تشارلز الثالث، حسبما أفاد موقع «الشرق الأوسط» الإخباري.

وفي حال لم تحصل الشركات، التي من بينها شاي «فورتنوم ومايسن» ومعاطف «بُربُري» وشوكولاتة «كادبيري»، على موافقة الملك الجديد، سيكون أمامها عامان لإزالة الختم الملكي الذي يميزها بوصفها جهات موردة مفضلة لدى ملك بريطانيا.

وبدوره السابق كأمير لويلز، منح تشارلز ختمه الملكي الخاص لأكثر من 150 علامة تجارية، الذي يرمز قبل كل شيء إلى جودة المنتج.

وقالت رابطة حاملي شهادات الدعم الملكية إن حامليها يحصلون على «الحق في عرض الشعار الملكي المناسب على منتجاتهم، والأغلفة، والقرطاسية، والإعلانات، والمباني والمركبات» التابعة لهم.

ويشكِّل هذا الدعم الملكي لبعض الشركات وسيلة مهمة لتنشيط أعمالها، حتى لو كان من الصعب قياس التأثير الحقيقي على المبيعات.

وكانت «فورتنوم ومايسن» المزود الرسمي للبقالة لدى الملكة إليزابيث الثانية، وتجار الشاي والبقالين لدى أمير ويلز.

وقال المتجر الفاخر في لندن: «نحن فخورون بحصولنا على دعم من صاحبة الجلالة منذ عام 1954، وبأننا قدمنا خدماتنا لها وللأسرة الملكية طيلة حياتها».

ولعلامة «فورتنوم ومايسن» التجارية تاريخ طويل من التعاون الوثيق مع العائلة الملكية، إذ ابتكرت شاي «رويال بلند» لملك إدوارد السابع في عام 1902.

كان لدى شركة «توينينغز» أيضاً دعم ملكي كمزود للملكة إليزابيث وأمير ويلز بالشاي والقهوة.

من بين العلامات التجارية الأخرى التي استفادت من ارتباطها بالملكة إليزابيث، كانت ماركة المشروبات «دوبونيه»، المكوّن الرئيس في كوكتيلها المفضل «دوبونيه وجين».

أما «لاونر»، التي تفتخر بتزويد الملكة بحقائب اليد منذ عام 1968، فباتت تواجه خطر فقدان الدعم الملكي الثمين.

ومع ذلك، كانت سترات «باربور»، الملائمة بشكل خاص للحياة الريفية في الطقس البريطاني، المصنِّع الرسمي للملابس الواقية المقاومة للماء لكل من الملكة إليزابيث وابنها الأكبر.

لكن بالنسبة إلى العلامات التجارية الأقل ارتباطاً بالملكة إليزابيث في أذهان الجمهور، فإن الدعم الملكي هو «قبل كل شيء، اعتراف بالمهارات والتقاليد»، على ما قال لوكالة الصحافة الفرنسية كريستيان بورتا، المدير الإداري لتطوير الأعمال العالمية في شركة برنو ريكار المالكة لعلامة «دوبونيه».

مع ذلك، هناك منافسة قوية في هذا المجال، إذ إن ماركات «بولينغر»، و«كروغ»، و«لانسون»، و«لوران بيرييه»، و«لويس روديرير»، و«مويه أند شاندون» و«فوف كليكو»، تحمل أيضاً شهادات دعم ملكية.

تتمتع علامات تجارية استهلاكية أيضاً بختم الدعم الملكي، بما في ذلك علامة هاينز المعروفة بالكاتشب وعلب الفاصوليا المطبوخة التي يعشقها البريطانيون.

بالنسبة لحبوب «كيلوغر»، وهي شركة أميركية، «من الجيد أن يكون لديك مثل هذه الصلة القوية مع المملكة المتحدة»، على ما قال الناطق باسم العلامة التجارية في بريطانيا بول ويلر.

وأوضح ويلر أن الشركة كانت تزود العائلة الملكية بشكل مستمر خلال فترة حكم الملكة إليزابيث الذي استمر 70 عاماً.

وأضاف ويلر: «اعتدنا أن تكون لدينا شاحنة خاصة، تسمى جينيفيف، فقط لتوصيل الحبوب إلى أفراد العائلة الملكية مباشرة من المصنع».

لا كلفة مالية للحصول على دعم ملكي، ويستمر الموردون في تقديم خدماتهم إلى المانحين على أساس تجاري، بينما يتمتع أفراد العائلة الملكية أيضاً بحرية الاستعانة بخدمات موردين آخرين.

وتستمر شهادات الدعم الملكية لخمس سنوات، ولكن تم تشديد معايير التجديد.

وقال ويلر: «لا يتعلق الأمر فقط بتقديم خدمة مثالية، إذ عليك أن تُظهر أنك صاحب عمل جيد»، لا سيما فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

نتيجة لذلك، فإن شهادة الدعم الملكي تشكل ضمانة الجودة التي يستخدمها بعض البريطانيين عند اختيار سلعهم وخدماتهم.

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