



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة بالخرطوم يوم الأحد الموافق 18سبتمبر 2022م

صحيفة الانتباهة:

مستشار البرهان يكشف شروط تسليم السلطة للمدنيين

المالية: جبريل ليس خالدًا في الوزارة

الرئيس الإسرائيلي: مفاوضات التطبيع مع السودان متقدّمة

عرمان: لا نريد مواجهة بين الجيش والدعم السريع

ضبط مليون حبة”كبتاغون” في طريقها إلى السودان والكويت

صحيفة أخبار اليوم الإلكترونية:

د. جبريل يرافع عن السياسات الاقتصادية ويحذر من نقض العهود و المواثيق

شركة تاركو للطيران تعلن عن انضمام طائرة حديثة

لجنة التحقيق في فض الاعتصام تطلب اخطارها قبل دفن الجثامين المجهولة

عاصم البلال الطيب يكتب: مع د. جبريل قبل فوات الأوان

صحيفة الوطن:

مصادر : الشروع في وضع قانون يجرم الإساءة للقوات المسلحة

مستشار البرهان :لامجال لحكم الإنتقالية بوضع اليد

جبريل إبراهيم :فولكر لايصلح وسيطاً

رئيس إسرائيل :أجرينا لقاءات إيجابية مع القادة السودانيين

صحيفة الحراك السياسي:

البنك المركزي يكشف أسباب طباعة فئة الـ1000

مستشار البرهان: لن نسلّم السلطة إلاّ لحكومة منتخبة أو متوافق عليها

مزارعو الطوارئ يطالبون بتعديل رسوم الريّ في مشروع الجزيرة

البرهان يتلقى عوة للمشاركة في القمّة العربية

صحيفة السوداني الإلكترونية:

د. جبريل إبراهيم: إذا كنا نريد استغلال النفوذ أو السرقة، لن يكون ذلك في مبلغ ألف دولار لإعفاء عربة الإعفاء هو حق للحركة، فهناك إعفاء للمغتربين والدبلوماسيين، ونحن لسنا استثناءً

وزير المالية: توقعنا أن تبعد الأمم المتحدة فولكر منذ واقعة تزوير الإمضاءفهو مجرد سفير، والسفير لا يقابل الرئيس إلا عند تقديم اعتماده وعند انتهاء المدة لكن نحن من أعطيناه أكبر من حجمه، وفي أي وقت يقابل الرئيس والمسؤولين لذلك تضخم (فالمشكلة فينا نحن)

وزير المالية: فولكر غير محايد، وفي الأصل الطرف غير المحايد يجب أن يغادر، وقلت له هذا الكلام بوضوح، لكن يبدو أن (جلده تخين)

أسر ضحايا الصحراء الكبرى بدارفور يطالبون مجلس السيادة والمجتمع الدولي بالتدخل لحل مشكلتهم مع (مني أركو مناوي)

الأمين العام لحركة تمازج لـ(السوداني): (5) شخصيات بارزة في الدولة تتحمّل نتيجة إقصائنا وصبرنا بما فيه الكفاية

بنك السودان يوجه برفع الحظر عن حسابات علي كرتي وأبناء “إيلا”

مواطنون غاضبون يغلقون شارعاً بنيالا بسبب انهيار منازلهم بالأمطار

7 حاويات من ألواح الطاقة الشمسية لدور العبادة بالولايات

المريخ يتعادل (0-0) مع ارتا سولار الجيبوتي ويتأهل الى دور الـ”32″ من دوري أبطال أفريقيا

صحيفة النيل الدولية:

السودان: عرض إماراتي لبناء ميناء على ساحل البحر الأحمر

لبنان: ضبط مليون حبة كبتاغون في طريقها إلى السودان والكويت

(الشعبية) تكذب رواية حزب الأمة بشأن أسرى الدفاع الشعبي

النيل الازرق أعلى من العام الماضي ب46 م م مكعب

أضرار ووفيات جديدة جراء الأمطار والسيول بجنوب دارفور.

النيلين