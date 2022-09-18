صبري محمد علي (العيكورة) يكتب: البرهان ماشي يديهم الفاتحة فى حبوبتهم





بحسب مصادر مطلعة للانتباهة كتب الزميل محمد جمال قندول أن رئيس مجلس السيادة الفريق اول عبد الفتاح البرهان سيشارك في مراسم تشييع الملكة اليزابيث الاحد القادم بلندن ومن المتوقع ان يغادر بعدها الى نيويورك للمشاركة في إجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة .

و أفاد الخبر انه من المتوقع ان سيغادر الفريق الخرطوم دون الإشارة الى الموعد بدقة

(إنتهي الخبر) .

(أظنو) هذا الخبر صاعق جداً (للقحاطة) ومزلزل لأركانهم ومدعاة لخيبة الامل (زى) ما بقول الدبلوماسيون . و (آآآي نعم) الزول ماشي يديهم الفاتحة في حبوبتهم . و(آآآي نعم) ما كل زول برسلوا ليهو لحضور مثل هذا الحدث المقدس لدى الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس بريطانيا العظمي و(آآآي نعم) بريطانيا لم تجد من يمثل السودان سوى سعادة الفريق البرهان (حفظه الله وابغاهو) ونكتبها بالغين نكاية في القحاطة !

نعم هذا الرجل (الانقلابي) قد اصبح هو طوق النجاة و رجل المرحلة خارجياً

(والله ليه) ؟ والحصل شنو ؟ امشوا أسألوا الامريكان والبريطانيين .

(طيب) عشان أوقع ليكم الكلام خلوا بالكم معاي كويس …..

علاقتنا مع روسيا و(الخال) يومتا ما قصر جابا ليهم من الآخر والصين و ديل ناس مصالح إقتصادية وما عندنا معاهم مشاكل أصلاً . أما ان تعين (خالتنا) أمريكا سفيراً لها بالخرطوم لا لا لا دى قوية و(عمتنا بريطانيا) شكلها راجعت ملفها الأول أيام التغيير والبرطعة التي كان يمارسها سفيرها السابق (عرفان) واتضح ليها ان حكاية (اللف والدوران) دى ما بتمشي على السودانيين وانو الناس ديل واقعين من السماء سبعة مرات فقالت ليك (يا بت) خليني أغير (الموود) شوية و اقول للبرهان تعال عزينا ! (مش ياهوو ده الفهم يا جماعة) ؟

إذاً هناك إنفراج عالمي بقبول الوضع الحالي بالسودان و ناس جوه زااتهم صوتهم إنخفض اليومين ديل وفتروا من النبيح وأظن في مقولة (لولدنا) (صامولة) قال ان ما قام به البرهان لا يعد إنقلاباُ

اخخخخ ليه كده يا وجدى

كده حتة واحدة؟

ياولد ناولنى كباية موية باااردة

مركزي القحاتة(قدس الله سره) امس الأول قال انه يتهم فلول النظام بتاع الكيزان بتأجيج الصراع بين العساكر والمدنيين ! (آآآي والله قالوا كده) ! شفتو الدهنسة دى كيف ؟ و (الحرباووية) بتاعتهم وكيف دار هؤلاء المنافقون (٣٦٠) درجة مرررة واحدة . طيب يا حلوبن معليش معليش ما عندنا جيش دى قالا (على كرتي) ؟

غايتو هضربة الحمي بتسوي أكتر من كده . فقدتوا البوصلة (خاااالس) .

شخصياً لا أستبعد ….

أن يجري سعادة الفريق البرهان على هامش هذه الزيارة لقاءات مع مسؤليين بريطانيين وأمريكان لشرح التوجه العام للقوات المسلحة وأعتقد انها ستكون فرصة نادرة ان يستمعوا لهذا الرجل (الغامض) وأظن البرهان في حكاية الكلام دى ما عندو مشكلة و(أخير) من الخال الذى جهجه مترجمين العالم كلهم ياخ ! و سيطمئنهم و (يرقد أباليسهم) تاااب ده منو ؟ ده البرهان يا جماعة .

طيب ما الذى سيحدث ؟ ….

(الرمتالة) من فلول (قحت) المبادة الذين يقتاتون على موائد العمالة و (اللى) هم (أساسن) عايشين هناك سيتجمعوا مع شوية لافتات وصياح و صراخ بالعربي والانجليزي ويهتوا ضد (السفاح البرهان) وهذه مهمة بدأوا الحشد لها منذ فترة .

طيب (حا) تقول لى …..

ليه يعملوا كده ليه وهم أصلاً عايشين هناك و(منغنعين ومللللس) وما عندهم شغلة لا بالسودان والا بالمواطن . صاح؟

ده سؤال كويس جداً ….

فبقول ليك يا عمنا (ماااا عشان) الكفيل يدفع يا عمك ! شفتو الطلعة دى والجينز (الما خمج) والضفائر والحياري الواقفين في نصهم ديل كووولهم حا يقبضوا حقهم بالاسترليني والدولار بعد (شوية) الهتافات دي و يقولوا ليك (رسالتنا وصلت للعالم) شفتو العمالة في أزهى صورها كيف؟ ده (السيناريو) المتوقع والذى سنشاهده عبر قناة (الجزيرة ردحي) احمد طه .

ولكن قطعاً هذه الزيارة ستكون إضافة لرصيد الوطن وداعمة لاستقراره بإذن الله .

ما نتوقعه من سعادة الفريق هو …..

(لما يرجع بالسلامة) سيجد البيت الداخلي هو هو مبادرات مبعثرة ، التشاكس قائم ، كل يدعي الوطنية والقداسة ، لجان منبثقة وأخري منشطرة ، وسلحفائية في كل شيء والضحية الوحيد هو المواطن المسكين . مليارديرات الغفلة خالفين (رجل فوق رجل) وكل يصدر التصريحات المجانية ، وزراء مكلفون (ولا على بالهم) و ولاة يستجدون جبريل وأردول ومواطن رث الثياب يقف على ابوابهم يتسول الحق المشروع !

فطوالي (عمنا) البرهان …

(حا) يقول ليهم (ناولونى) المايكرفون ده ويعلن عن حكومة كفاءات وأعتقد الحكاية دى جاااهزة فى الدُرج .

و تحت اى مسمي حكومة تسيير اعمال ! حكومة (دق ريحة) سمها ما شئت !

(طيب) وناس المبادرات يا سعادتك ؟

الجماعة ديل (ماااا) باعوا الوراهم والقدامهم يمشوا وين ؟

(قال ليك) ….

ما شغلتى يشوفوا احزابهم ونتقابل امام الصندوق !

يا سعادتك ده كلام شنو؟

قال ليك (حررم) ما عندي فيهم شغله ! شهرين منتظركم تعوسوا وتفركوا فى فارغة ؟

قبل ما أنسي : ـــ

بعد العودة من هذه الزيارة سيكمل السودانيون كورس علاج (الامبرازول) وتروق البطون الطامة من الحموضة بإذن الله .

الجمعة ١٦/ سبتمبر ٢٠٢٢م

صحيفة الانتباهة