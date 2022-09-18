يوتيوب توفر خاصية جديدة حول استخدام الفيديوهات القصيرة





القاعدة السائدة في منصات وتطبيقات إنتاج وبث الفيديوهات القصيرة مثل تيك توك ويوتيوب شورت هي أنه إذا قدم أحد التطبيقات خاصية ما، فعلى الآخرين توفير هذه الخاصية أيضا بشكل أو بآخر.

وأحدث دليل على هذه القاعدة هو إطلاق منصة الفيديوهات يوتيوب مؤخرا لخاصية جديدة تتيح لمطوري الفيديوهات الرد على تعليقات المتابعين باستخدام الفيديوهات القصيرة “شورت”.

وقالت شركة يوتيوب المملوكة لمجموعة آلفابيت المالكة لشركة جوجل أيضا في بيان عبر الإنترنت “ادع جمهورك للتواصل معك عبر هذه الخاصية الجديدة من خلال الرد على أسئلة الجمهور باستخدام فيديوهاتك القصيرة، وتلقي طلبات المحتوى والتفاعل مع التعليقات أو مع أي شيء آخر بفيديوهاتك القصيرة”.

وذكر موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أن الخاصية الجديدة أفضل لمبدعي الفيديوهات الذين قد يرغبون في الرد على بعض تعليقات الجمهور باستخدام تسجيل فيديو. فتصوير فيديو قصير للرد يمكن أن يكون أسهل وأفضل في توصيل المعلومات من تصوير فيديو كامل.

وبحسب شركة يوتيوب فإن الخاصية الجديدة متاحة حاليا لمستخدمي الأجهزة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل آي.أو.إس، في حين تعتزم إطلاق الإصدار الخاص بأجهزة أندرويد قريبا. كما تختبر الشركة خاصية لإرسال تنبيهات إلى المستخدمين إذا كان مبدعي الفيديوهات يردون على التعليقات باستخدام الفيديوهات القصيرة.

وفي وقت سابق من العام الحالي ذكرت يوتيوب أن حوالي 5ر1 مليار مستخدم يشاهدون فيديوهات “يوتيوب شورتس” القصيرة كل شهر. وستتيح الخصائص مثل “الرد على التعليق بفيديو قصير” للمبعدين دافعا أكبر لإنتاج محتويات أكثر. وهذه الطريقة ستؤدي إلى زيادة كبيرة في المحتوى الذي يشاهده الجمهور وبالتالي زيادة معدلات المشاهدة على منصة يوتيوب.

يذكر أن تيك توك أتاحت خاصية الرد بفيديو قصير على التعليقات منذ 2020، في حين أتاحت منصة إنستجرام خاصية مماثلة في ديسمبر الماضي.

البيان