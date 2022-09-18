ما سر «العلم الأبيض» الذي بعثه ترامب لميركل؟





قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إنه سبق وأرسل إلى المستشارة الألمانية السابقة، أنغيلا ميركل، علماً أبيض لكي تستسلم لروسيا.

وأشار ترامب، اليوم الأحد، خلال اجتماع حاشد لأنصاره في أوهايو، إلى احتمال أن يبقى الألمان بلا دولة، بسبب انخفاض إمدادات الطاقة الروسية، على خلفية الصراع في أوكرانيا.

ونقلت «روسيا اليوم» عن ترامب قوله اليوم إنه حذر ألمانيا منذ فترة طويلة من مثل هذا الخطر، وقدم للمستشارة آنذاك أنغيلا ميركل علماً أبيض، ما يعني «الاستسلام» لروسيا، حيث قال: «لقد أرسلت لها العلم.. وعندما سألت عن الغرض منه، قلت لها: انظري إلى التاريخ بين روسيا وألمانيا، هناك العديد من الأشياء التي حصلت، إذا حصلت على 72% من طاقتك من روسيا، خذي العلم الأبيض، لأنه سيتعين عليك الاستسلام بسرعة كبيرة». وأردف: «من كان يعتقد أن ذلك سيحدث بهذه السرعة؟!».

كما تذكر ترامب كيف ضحك الألمان على كلامه. وأضاف: «لن يضحكوا بعد ذلك.. ألمانيا تعود الآن إلى الأشياء القديمة، بما في ذلك الفحم، وهم لا يملكونه، لن يكون لديهم بلد، ولن تبقى لديهم بلاد».

تجدر الإشارة إلى أن الدول الغربية، بما فيها ألمانيا والولايات المتحدة، بادرت بعد بدء العملية الخاصة في أوكرانيا، بفرض جملة من العقوبات ضد روسيا، من بينها عقوبات استهدفت قطاع الطاقة، ما أدى إلى زيادة أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.

وحذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن سياسة العقوبات التي ينتهجها الغرب ستوجه ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله، وستنعكس سلباً على حياة الملايين من الناس

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