مصر تعيد افتتاح موقع شجرة السيدة مريم العذراء





أعادت السلطات المصرية، اليوم، افتتاح موقع شجرة السيدة مريم العذراء، وهو موقع تاريخي في حي المطرية بالقاهرة، يُعتقد أن العائلة المقدسة مرت به واستظلت بالشجرة خلال فترة وجودها في مصر.

وقالت أسماء عبد العزيز، مديرة الموقع، إن شجرة السيدة مريم هي شجرة جميز عتيقة يعود تاريخها لأكثر من 2000 عام، استظلت بها العائلة المقدسة أثناء هروبها إلى مصر، مضيفةً أن الشجرة أصابها الضعف عام 1656 فجمع الكهنة الفرنسيسكان أغصانها.

ويأتي المشروع في إطار جهد مشترك ومتواصل بين وزارة الآثار ومجموعات التنمية المحلية لترميم مختلف المواقع التاريخية التي يُعتقد أنها معالم في رحلة العائلة المقدسة بمصر.

وقالت وزارة الآثار، في بيان، إن تجديد موقع شجرة السيدة مريم يتضمن بناء ممرات منحدرة جديدة لذوي الإعاقة، ووضع لافتات وتوفير كتيبات بلغة «برايل» للزوار المكفوفين.

وأضافت مديرة الموقع أن أعمال التجديد والترميم بدأت عام 2019 بتوفير مقاعد للزائرين وأعمدة خشبية تستند عليها الشجرة، إضافة إلى سياج خشبي حولها، مع استخدام المواد اللازمة لحمايتها من الآفات.

وتابعت: «مرت شجرة مريم بتطوير سنة 2019، تركيب جلسات حول الشجرة لخدمة السادة الزائرين، تغيير الدعامات الخشبية التي تستند عليها الشجرة، عمل سياج خشبي حول الشجرة لحمايتها، الترميم هنا يقوم برفع كفاءة الشجرة من خلال تنظيفها وتطهيرها من الحشرات».

ويأتي المشروع في وقت تتطلع فيه مصر إلى دعم قطاع السياحة في أعقاب جائحة كورونا (كوفيد-19) والحرب في أوكرانيا

البيان