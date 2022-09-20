صبري محمد علي (العيكورة) يكتب: معالي وزير الداخلية ! ما الذي يحدث فى ملف مفصولي الشرطة





ما (هووو) ياسعادة الوزير (يا إما) يكون لدينا دولة وقانون فى السودان او ليس لدينا ذلك . عشان نعرف نتكلم !

حا تقول لى فى شنو يا استاذ؟

اقول ليك يا سعادتو …

قضية الحكم باعادة مفصولي وزارتكم المؤقرة وعدم تنفيذ الحكم فالحكاية دى ما زالت (مدقرة) داخل وزارتكم

الحاصل شنو ؟

منو السبب؟

الماكلا معاهو جمبة خاالس ده منو؟

و البحصل ده وراهو منو ؟

اسألني سعادتك !

كل السودان علم بفحوي قرار المحكمة العليا باعادت مفصولي الشرطة ال (١٠٦٠) فردا للخدمة و(مش عارف) اعطائهم كااافة حقوقهم المالية المستحقة

ومافى حاجة فى السودان (بتندس) الايامات دي

واظنك سمعت بنكتة ست الشاي و (اوباما) !

وانا (ما داير) …

اجر ليك الحكاية مننن اولها حتى لا اشغل القارئ الكريم بارقام وتواريخ الخطابات منذ العام ٢٠٢٠م

لكن خلينا نقولا من امس القريييبة دى بعد صدور حكم ابطال قرار الفصل التعسفي والحكم باعادتهم لاعمالهم الحصل شنو ؟

الحصل يا سعادتو …

ان مولانا القاضى امهل وزارتكم لغاية يوم (٨) سبتمبر الجاري بتنفيذ الحكم وحدد يوم (١١) سبتمبر لجلسة اخرى للمتابعة ان لم يتم التنفيذ .

اهاااا ….

يوم تمانية (زى ما انت عارف) وزارتكم السيادية حامية القانون عملت نايمة من الموضوع ده (خااالس) .

ولمن يوم (حداشر) جاء وما فى (كشورة) ليهم ساااى منكم باعادتهم .او ياخ ابدأ قولوا بدينا بالتنفيذ! الكلام ده ما حصل منكم مما يستشف منه ان (الدقار كبير) يا عمك .. (حكم محكمة عليا تتلكأ وزارة الداخلية فى تنفيذه !

(طيب) قاااام قاضى المحكمة العليا مولانا (طارق) حدد جلسة ثالثة يوم (عشرين) يعني بكرة يا سعادتك

لمتابعة تنفيذ الحكم و ان انعقدت هذه الجلسة (صدقني) الموضوع ده ما (حا) يكون فى صالحكم و يمكن جدا ان تفرض غرامات مليارية على وزارتكم بسبب عدم تنفيذكم للحكم !

وقد يكون ده فى حق الضباط ال (٣٧٧) ضابطا الذين توفى منهم (٩) اشخاص الى رحمة مولاهم . خليك من بقية الافراد

و الاجراء ده ياسعادتو …

لو تم فسيدخل وزارتكم فى زاوية ضيقة خااالس

وانت عارف الكلام ده كويس و بكرة حا تورطوا مع (الفكي) فى حكاية الدفع . واظنك فهمت قصدي .

و نحن طبعا الكلام ده ما بنرضاهو ليكم . وفى نفس (الوكت) كمان والله ما عندنا قدرة نعمل ليكم (شيرنق) .فحقو تلمو الموضوع ده فى باقى الليلة دي مع ناس المحكمة العليا .

فهل معقول ؟

ان تتقدم وزارتكم بطلبين لوقف تنفيذ حكم المحكمة العليا (لا وكمان) طلبين (تانيين) لمراجعة الاحكام وكله تم رفضه من القضاء .

معقول يحصل ده من جهة مناط بها تنفيذ الاحكام والقانون ؟ كدى بالله قلبها ساااي كده بينك وبين نفسك الحكاية دى (بتجي) ؟

نحيي القضاء …..

و هذا حق مستحق ان نحي القضاء السوداني على امتداد ربوع هذا الوطن العظيم فقد ظل و رغم التكالب والابتلاءات ظل هو العرق الوحيد الذى ينبض بالحياة و بالامل فى السودان .

ياسعادتو …

العجنة دى ابوها منو ؟ زول مفصول ياخ اقل حقوقه ان بعلم من فصله وبهدل اسرته واللا شنو سعادتك ؟

كشف احالات من غير علم مجلس السيادة ومن غير علم وزارتكم قبل ان تتراجع بعذر اقبح من ذنب الفصل (والله الكلام ده تم بالتلفون) !

فكيف تسكتون على هذا السقطة التى نربأ بالشرطة المعافاة ان تلطخ يدها فيها ولو انها حدثت فى غير عهدكم فالخطأ يجب ان يصحح والكسر يجب ان يجبر .

الضباط ديل ما سواقين كوارو عشان يتعمل فيهم كده ! وانتم اعلم منى بكيفية اجراءات الترقيات والاحالات

سيدي الوزير ….

احكام المحكمة العليا لا يستأنف فوقها الا عبر الدستورية و اذا حصل اختلاف حول تفسير نص ما و الا فاحكامها واجبة التنفيذ . وجنس (الجرسة) دى تجى من زول عنقالي زينا لكن ما تجي من وزارة داخلية تتبع لها كلية للشرطة والقانون !

فانصفوا هؤلاء المظاليم ان كنتم على قناعة بانكم وزيرا لداخلية دولة محترمة اسمها (جمهورية السودان)

فان لم تحموا انتم احكام القانون فمن سيحميها .

قبل ما انسي :—

الرئيس الامريكي (اوباما) وهو يغادر كرسي الحكم بعد انقضاء فترة رئاسته الثانية قال انه بامكانه ان يقدم المزيد لامريكا ولكن القانون لا يسمح بذلك . وقال قولته المشهودة (law is the law)

فياسيدي لا تتزلفوا اليسار بكرامة وطن ف (لوو إز زا لوو) ولو بطريق (مريم) فاقرأوها بالعربي الفصيح .

فاهمني سعادتك ؟

صحيفة الانتباهة