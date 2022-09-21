



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة بالخرطوم يوم الأربعاء الموافق 21 سبتمبر 2022م

صحيفة أخبار اليوم الإلكترونية

البرهان يتوجه إلىى أمريكا ويخاطب الجمعية العامة للأمم المتحدة

وزارة الصحة تعلن عن ارتفاع الاصابة بمرض جدري القرود في الولايات

مساعدات اميركية لإنقاذ حياة آلاف الأطفال في السودان

عاصم البلال الطيب يكتب: بين سهول البطانة وخيرات القضارف .. اخبار اليوم كانت هناك

صحيفة الحراك السياسي:

وزارة الصحة تحذّر من كارثة صحية بجنوب دارفور

انخفاض أعداد النازحين بالمعسكرات بسنار بعد خروج الأسر

2 مليون يورو مساعدات إنسانية للسودان من ألمانيا

تجهيز”282″ مدرسة متوسطة بمحليات الخرطوم

السلطات تغلق”أسواق السلام” مع الحركة الشعبية

صحيفة الانتباهة:

5 إصابات جديدة بجدري القرود

أردول: مقترح الدستور الانتقالي للمحامين لم يوضّح مستقبل الدعم السريع

إقالة مدير شركة نقل الكهرباء

الصحة بالخرطوم: بلاغات يومية عن انتحار شباب وتسمم أطفال بالأدوية

صحيفة السوداني الإلكترونية:

البرهان إلى نيويورك اليوم

لجنة المعلمين: الأسرة المتوسطة تحتاج لمبلغ”579″ ألف جنيه كمصرف شهري

“العليا” ترفض طلبات الحكومة بوقف إعادة ضباط الشرطة وتغرّم وزير الداخلية

البرهان يوجه بتأمين شبكات الاتصالات من التجسس والهجوم السبراني

400 أستاذ وبرفيسور يلوّحون بمغادرة جامعة الخرطوم

النيلين