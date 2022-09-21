بوتين يعدل كلمة بايدن أمام الأمم المتحدة





أفادت بأنه تمت إعادة كتابة خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن (الذي سيلقيه أمام جمعية العامة للأمم المتحدة) على عجل بأعقاب خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن التعبئة.

ونقلت “بوليتيكو” عن مساعدين في البيت الأبيض قولهم إن “الخطاب القادم كان تعاد كتابته في اللحظة الأخيرة بعد خطاب بوتين”.

وكان البيت الأبيض قد إنه يتعامل بجدية مع تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول الأسلحة النووية وتحذيراته، لكنه أشار إلى أنه لا توجد حاليا ضرورة وحاجة لزيادة قوات الردع.

العربيه نت