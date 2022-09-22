



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة بالخرطوم يوم الخميس الموافق 22 سبتمبر 2022م

صحيفة الانتباهة:

بلاغات جديدة بحالات اشتباه بجدري القرود في الخرطوم

المحكمة ترفض فيديو لـ”حميدتي” في قضيى فتوى قتل المتظاهرين

مستشار البرهان: آن الآوان لتأسيس واقع جديد لا إفراط فيه ولا تفريط

إعلان التقويم الدراسي الجديد رسميًا بالخرطوم

الأمم المتحدة: مخاوف من قدرة السودان على تلبية احتياجاته من القمح

صحيفة الحراك السياسيّ:

تجار القضارف ينفذّون إضرابًا بسبب ارتّفاع الضرائب والحكومة تطالبهم بالشكوى للبرهان

لجنة الفيضان: بعض المحطات سجّلت مناسيب حرجة

والي الخرطوم يستجيب لمناشدة أهالي بريّ اللاماب مربع9

المحكمة ترفض مستند اتّهام في قضية فتوى قتل المتظاهرين

صحيفة أخبار اليوم الإلكترونية:

اجراس فجاج الارض .. عاصم البلال الطيب مع الخبير عبدالباقي .. سودنة الكانكر الليمون الانريكي

صحيفة الوطن:

المحامين السودانيين الحر وثيقة الدستور المطروحة لا توضح هوية الدولة

محكمة فتوى قتل المتظاهرين تواصل الاستماع لمستندات الاتهام

السودان يفقد (6) آلاف برميل نفط يوميا

الأمم المتحدة: مخاوف من قدرة السودان على تلبية احتياجاته من القمح

تعيين 5 آلاف معلما ومعلمة

صحيفة السوداني الإلكترونية:

تُجّار القضارف يدخلُون في إضراب شامل أمس .. وإغلاق للأسواق العمومية وبورصة المحاصيل احتجاجاً على الضرائب الجديدة

وزير الداخلية: منطقة سهل البطانة مهدد أمني

السفير البريطاني (جايلز ليفر) يكتب: السودان في اليوم العالمي للسلام

400 أستاذ وبرفيسور يلوحون بمغادرة جامعة الخرطوم

رئيس غرفة منتجي الألبان: لا نملك سلطة تحديد الأسعار للمستهلك

التربية: تجهيز (282) مدرسة متوسطة بالخرطوم

حكومة الخرطوم : حملة لمكافحة البعوض والذباب

بعد الكهرباء.. انتقال احتجاجات ضعف الأجور لوزارة التجارة

الإكسبريس الأوغندي يشكو من مُماطلات “حازم” و”قنبلة موقوتة” بشأن الجزء الثاني لمقدمات أجانب المريخ

صحيفة النيل الدولية:

وفد أوروبي بالخرطوم لمناقشة “جهود الانتقال نحو الديمقراطية”

إحالة 8 من المتهمين في قضية مقتل رقيب الاستخبارات للمحاكمة

إضراب تجار القضارف وإغلاق تام لكافة المتاجر بالسوق العمومي

محكمة فتوى قتل المتظاهرين تواصل الاستماع لمستندات الإتهام

الري تحتفل بإجازة الهيكل الراتبى الجديد

النيلين