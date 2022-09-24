معتصم محمود يكتب : رغم العنتريات.. المريخ إلى عروس الرمال





▫️أخيراً، قرّر المريخ إقامة مباراته الأفريقية بالأبيض.

▫️أخيراً، عرف الجكومي أن إستاد الهلال ملعب خاص لا تستطيع أية جهة استغلاله عنوةً.

▫️ذهبت كل عنتريات الجكومي أدراج الرياح، فلا لعب بالإستاد ولا نال الغرامات التي زعمها على الهلال.

▫️قلنا سابقاً ونكررها اليوم: الهلال نادي الحركة الوطنية، ملعبه مفتوحٌ للجميع.

▫️ملعب الهلال يستقبل كل مباريات المنتخبات والأندية السودانية.

▫️كل المنتخبات لعبت بالهلال، وكذلك الأندية المشاركة أفريقياً، الأمل، الشنداوي والساحلي.

▫️الهلال لم يرفض للمريخ، فقط طلب ضمانات لعدم تخريب الإستاد.

▫️السوابق تؤكد أنّ الإستاد لن ينجو من التخريب حتى لو انتصر المريخ.

▫️كم من مرّة انتصر المريخ في القمة ورغم ذلك حطّم الإستاد!!

▫️حتى المباريات التي تمّت فى عهد كورونا بدون جمهور تم تحطيم مقاعد البدلاء!!

▫️غابت الروح الرياضية وحلت محلها العدائيات!!

▫️حتى وقت قريب كان تبادُل الإستادات أمراً أكثر من عادي.

▫️كم من مرّة لعب المريخ بإستاد الهلال والعكس.

▫️تجاوز العداء المدرجات ووصل للإداريين!!

▫️وصلنا مرحلة تجهيز الأندية المنافسة للهلال بالوديات، بل وارتداء العلم الأجنبي!!!!!!

▫️إعلام المكرمات سمم الأجواء، والأتباع من الكورال ساروا على الدرب.

▫️عموماً نقول حرمان المريخ من استغلال إستاد الهلال قرار عقلاني، ذلك أنه يحافظ على الملعب الوحيد المجاز من الكاف.

▫️على الجكومي تأهيل استاده بدلاً من الجعجعة التي ما قتلت ذبابة!!

▫️تسلّم الجكومي الاستاد منذ شهور وحتى الآن لا جديد!!

▫️أنجز عملك يا جكومي طالما أنّ قائد الدعم تعهّد بالنفقات.

💊 كبسولات

▫️في تسجيله الصوتي كشف حازم حكاية الصحفي الذي قام بتلميعه والآن يقوم بتلميع غيره!!

▫️تلميحات حازم كانت واااااضحة.

▫️بعض الأقلام تمارس المهنه بفهم عمال الورنيش.

▫️تلميع وبس.

▫️عبد السميع اللمّيع.

▫️حازم الإمارات كشف الحكايات.

▫️المدعو أيمن مبارك يريد الدخول لمجتمع من باب التلميع.

▫️حازم فتح له الباب، سمح له بملف التش لكن الرجل زاااغ.

▫️يبدو أن إمكانيات الرجل أقل بكثير من التجديد للتش.

▫️حتى لا نظلم صحفي التلميع نقول: نحن في الهلال اُبتلينا بذات النوعية.

▫️صبي التلميع بالهلال متواجد بمكتب السوباط أكثر من السوباط نفسه.

▫️قبلها كان من صبية الكاردينال والبرير والأرباب!!

▫️لم يعرف المعارضة في حياته!!

▫️شعب كل حكومة.

▫️تسوّل برقو بعشرات الطلبات، وكان أول من هتف لاتحاد عطا المنان!!

▫️دبدوب شمبات أرخص الأقلام.

صحيفة الصيحة