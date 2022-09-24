معتصم محمود يكتب : رغم العنتريات.. المريخ إلى عروس الرمال
▫️أخيراً، قرّر المريخ إقامة مباراته الأفريقية بالأبيض.
▫️أخيراً، عرف الجكومي أن إستاد الهلال ملعب خاص لا تستطيع أية جهة استغلاله عنوةً.
▫️ذهبت كل عنتريات الجكومي أدراج الرياح، فلا لعب بالإستاد ولا نال الغرامات التي زعمها على الهلال.
▫️قلنا سابقاً ونكررها اليوم: الهلال نادي الحركة الوطنية، ملعبه مفتوحٌ للجميع.
▫️ملعب الهلال يستقبل كل مباريات المنتخبات والأندية السودانية.
▫️كل المنتخبات لعبت بالهلال، وكذلك الأندية المشاركة أفريقياً، الأمل، الشنداوي والساحلي.
▫️الهلال لم يرفض للمريخ، فقط طلب ضمانات لعدم تخريب الإستاد.
▫️السوابق تؤكد أنّ الإستاد لن ينجو من التخريب حتى لو انتصر المريخ.
▫️كم من مرّة انتصر المريخ في القمة ورغم ذلك حطّم الإستاد!!
▫️حتى المباريات التي تمّت فى عهد كورونا بدون جمهور تم تحطيم مقاعد البدلاء!!
▫️غابت الروح الرياضية وحلت محلها العدائيات!!
▫️حتى وقت قريب كان تبادُل الإستادات أمراً أكثر من عادي.
▫️كم من مرّة لعب المريخ بإستاد الهلال والعكس.
▫️تجاوز العداء المدرجات ووصل للإداريين!!
▫️وصلنا مرحلة تجهيز الأندية المنافسة للهلال بالوديات، بل وارتداء العلم الأجنبي!!!!!!
▫️إعلام المكرمات سمم الأجواء، والأتباع من الكورال ساروا على الدرب.
▫️عموماً نقول حرمان المريخ من استغلال إستاد الهلال قرار عقلاني، ذلك أنه يحافظ على الملعب الوحيد المجاز من الكاف.
▫️على الجكومي تأهيل استاده بدلاً من الجعجعة التي ما قتلت ذبابة!!
▫️تسلّم الجكومي الاستاد منذ شهور وحتى الآن لا جديد!!
▫️أنجز عملك يا جكومي طالما أنّ قائد الدعم تعهّد بالنفقات.
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▫️في تسجيله الصوتي كشف حازم حكاية الصحفي الذي قام بتلميعه والآن يقوم بتلميع غيره!!
▫️تلميحات حازم كانت واااااضحة.
▫️بعض الأقلام تمارس المهنه بفهم عمال الورنيش.
▫️تلميع وبس.
▫️عبد السميع اللمّيع.
▫️حازم الإمارات كشف الحكايات.
▫️المدعو أيمن مبارك يريد الدخول لمجتمع من باب التلميع.
▫️حازم فتح له الباب، سمح له بملف التش لكن الرجل زاااغ.
▫️يبدو أن إمكانيات الرجل أقل بكثير من التجديد للتش.
▫️حتى لا نظلم صحفي التلميع نقول: نحن في الهلال اُبتلينا بذات النوعية.
▫️صبي التلميع بالهلال متواجد بمكتب السوباط أكثر من السوباط نفسه.
▫️قبلها كان من صبية الكاردينال والبرير والأرباب!!
▫️لم يعرف المعارضة في حياته!!
▫️شعب كل حكومة.
▫️تسوّل برقو بعشرات الطلبات، وكان أول من هتف لاتحاد عطا المنان!!
▫️دبدوب شمبات أرخص الأقلام.
صحيفة الصيحة