صبري محمد علي (العيكورة) يكتب: ولم لا يُستقبل البرهان بالمطار ؟





الدعوات المتصاعدة عبر الوسائط الداعية لاستقبال رئيس مجلس السيادة الفريق اول الركن عبد الفتاح البرهان بمطار الخرطوم وهو عائد من الولايات المتحدة الامريكية !

حقيقة ارى فى هذه الدعوة الكثير من الموضوعية سيما وهى تأتي بعد ان استمع الشعب السوداني للفريق البرهان يخاطب العالم الخارجي عبر اعلى منصاته ومهرجاناته السنوية فى شموخ وكبرياء وتأتي والشعب لم ينس العملاء والعطالة من القحاطة وهم يطأطئون رؤوسهم امام كل سفارة وسفير .

(حا) تقول لى انتا شايف شنو يستحق الكلام ده يا استاذ .. صاح ؟

اقول ليك انا ….

(الشغل الضخم) الذى كان مستبقاً الزيارة الذى اعد له باتقان من فلول نظام قحت البائدة عبر (الرمتالة) والعطالة العايشين هناك . (قال ليك) مشوا عارف يهتفوا ضد البرهان الانقلابي وتمددت الاحلام الى (اعتقاله) مرة واحدة بعد ان فشلت مليونيتهم فى لندن الى (عشرة من العطالة والعاطلات زائد طفلة) ! يعني المليونية طلعت (حداشر نفس بشرية) .

والكلام الطقش اضاني ان الامريكان وافقوا ليهم على طلب التظاهر ولكن بشرط ان يكون خارج فعاليات الامم المتحدة و (تانياً) قال ليك يسمح لخمسة وعشرين عاطل وعميل فقط بالتظاهر ! حقيقة لا اعلم مع فارق التوقيت ونحن ناس عواجيز ننوم بعد صلاة العشاء . لا اعلم الحصل شنو فى حكاية التظاهر حتى اكون اميناً تم ام لا ؟.

طيب نعود لموضوعية الخروج لاستقبال سيادة رئيس مجلس السيادة (حفظهو الله وابقاهو) وكمان نضيف ليها المرة دى ذخراً للوطن (إغاظة للقحاطة)

الفريق خاطب العالم بخطاب متوازن، عقلاني، رزين، قوي، شجاع لا لجلجة فيه ولا (بلع ريق) شفتا كيف؟

البرهان باختصار كده ….

كرر كلامو بتاع يوم (٢٥) اكتوبر الماضي ولم يحد عنه قيد انملة فالراجل قال للعالم ….

(ياخ والله الكلام الجاى ده يستاهل ليهو خلفة رجل عديييل)

البرهان ….

حيا العالم الخارجي وهنأ رئيس الدورة الجديدة وذكرهم بدور السودان فى تقاسم اللقمة مع لاجئى دول الجوار وهنأهم بحالة الاستقرار باقليم دارفور وحث المجتمع الدولي على الوفاء بالتزاماته حيال ما تعهد به لاتفاقية سلام جوبا …

طبعاً بتتذكروا الخم الخموا بيهو حمدوك زمااان مش عارف ناس مؤتمر باريس و(الترويكا) واصدقاء السودان وكووولهم ((كتب اسمو فى الكشف) وعمل نايم . تتذكروا الكلام ده؟

(اها) البرهان ما قال ليهم انتو كضابين عديييل كده ! لكن قال ليهم ما معناهو (الراجل بمسكو من لسانو) وسكت والفيكم اتعرفت وسكت ايضاً .

الفريق ايضاً ذكرهم بدور السودان فى رعاية السلام بدولة جنوب السودان الشقيقة والصومال وكده .

البرهان (قلب الطربيزة) فى وجه (فولكر) وقال لاعمامه انو ولدكم ده ضيع زمنا ساكت بلا فايدة وما عمل حاجة . والكلام يفهم منه يا غيروه يا انحنا لينا كلام تانى … مش ياهو ده المعنى يا جماعة؟

البرهان (ما حرق قحت وما خلاهم عايشين كويس) قال ان هناك مبادرات وطنية لا تدعو للاقصاء وان الجميع بالسودان معني بالمشاركة فى الفترة الانتقالية عدا (حزب المؤتمر الوطني) ومن يتابع ويفهم فى السياسة يدرك ان المؤتمر الوطني اصصصلاً لم يقل يوماً انه سيكون جزءاً من الفترة الانتقالية وطالما ان هذا (البندول) بريح القحاطة و فولكر وجماعتو ما يقولا ياخ (هو الكلام بقروش)؟

الفريق اكد ايضاً على الدور الفعال الذى ظل السودان يلعبه فى محاربة الاتجار بالبشر

والبرهان (طوف بالجماعة) عن ازمة الغذاء العالمى طارحاً السودان بما لديه من امكانات ان يلعب دوراً مهماً فى تأمين الغذاء العالمي .

وقبل الختام ….

البرهان اكد على ضرورة اصلاح مجلس الامن اصلاحاً شاملاً ومعالجة سلبيات الصياغة الاحادية وهيمنة حملة الاقلام على الدول المدرجة فى اجندة مجلس الامن !

يعنى باختصار قال ليهم (كفاية هيمنة يا خواجات) ! غايتو ده فهمى انا …

وفى الختام شكر الدول الشقيقة والصديقة التى دعمت السودان فى اصعب الظروف داعياً الامم المتحدة والمجتمع الدولي لمزيد من التضامن مع بلاده فى هذه المرحلة .

يا جماعة ….

هى الرئاسة دى كيفنها ان لم تكن هذه كلمة رئيس محترم بحق وحقيقة ! فقوموا الى مطاركم لاستقبال رئيسكم يرحمكم الله

(الزول طلع ما ساهل)

قبل ما انسى : –

تفتكروا هل كان الخواجات مصدقين آذانهم واعينهم من ان الذى يحدثهم بهذا المنطق والثبات والشموخ هو (الانقلابي) البرهان ..؟

يا جماعة اى زول جاروا (قحاطي) يمشي ليهو يديهو الفاتحة ويصبروا وان كان الحال ميسور فلا بأس من (عمود الغداء) وفى النهاية نحن سودانيين يا جماعة !

الفااااااااااتحة !

صحيفة الانتباهة