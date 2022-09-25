طه مدثر يكتب: عينة غريبة من الناس…مبارك الفاضل نموذجاً !!





التبرير ادمان عادي جدا أن يخرج علينا أحد المبرراتية الذين أصبح التبرير لهم اسلوب حياة .بالمناسبة التبرير فى حد ذاته أصبح مثل المخدرات.له مدمنون،ويقول لنا ودون إن يرمش له جفن.ان أسعار الوقود بالسودان ارخص من دول كثيرة.وايضا سمعنا( فقط).ان أسعار الوقود انخفضت في الأيام الماضية.ولكن هذا الانخفاض لم نشاهده.ولم ينعكس ايجابا على واقعنا.يبدو لى أنه مجرد كلام ساكت!! (2)عينة غريبة من الناس يصف الاستاذ المحترم والكاتب الكبير فتحي الضو.يصف مبارك الفاضل.بانه رجل الجبهة الإسلامية داخل حزب الأمة ؟ان ظاهرة مبارك الفاضل.ظاهرة تستحق الدراسة والتحليل والعلاج.وافضل علاج لمثل هذه الظاهرة هو اجتثاثها من جذورها.ملحوظة.هل تخلى مبارك الفاضل على لعب مثل هذه الأدوار.ام أن من شب على شيء شاب عليه؟ (3)مناهضة جبريل ابراهيم معلوم بالضرورة أن للمواطن ثلاثة شركاء في ماله.اولهم القدر.الذي لا راد له في أخذ مايريد ووقت مايريد من مالك وكيف مايريد.والثاني هم الورثة الذين لهم نصيبا مفروضا فرضه الله تعالى لهم.والشريك الثالث هو السيد الدكتور جبريل ابراهيم وزير مالية السلطة الإنقلابية.وجبريل يريد أن يكون له نصيب في كل ما يلج أو يخرج من جيب المواطن.والغريب أن ما أخذه جبريل ابراهيم من جيوب المواطنين لم ينعكس على حياة الناس في اي جانب ايجابي.والحل الوحيد لوقف أو فض شراكة جبريل ابراهيم مع جيوبكم هو مناهضتة بشدة.ورفع شعار لا لدفع اى رسوم أو ضرائب أو جبابات جديدة. (4) أنتم أسوأ من الحرب الوزراء المدنيون فىي السلطة الإنقلابية من قيادة المليشيات المسلحة أو حركات الكفاح المسلح.هؤلاء الوزراء هم أسوأ من الحرب.وذلك لان ماتم صرفه عليهم وما نالوه من اجور ومخصصات ونثريات وصرف بذخي. كان أكثر من تكاليف الحرب.والسؤال هنا هل توقفت الحرب في دارفور؟هل توقف سيل الدماء؟هل توقفت عملية النزوح من المدن والقرى.؟هل غادر النازحون معسكرات النزوح وعادوا إلى مدنهم وقراهم وعادوا لممارسة حياتهم اليومية الطبيعية؟وفي هذه الأيام ستمر الذكرى الثانية لتوقيع اتفاقية جوبا للسلام..فلماذا يخشى البعض مراجعة بنودها بالجرح والتعديل؟وهل الرافضين للمراجعة يخشون على ضياع مكاسبهم وامتيازاتهم التى تحصلوا عليها خلال عامين من توقيع الاتفاقية؟جاوب انت نيابه عني…

صحيفة الجريدة