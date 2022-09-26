



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة بالخرطوم يوم الإثنين الموافق 26 سبتمبر 2022م

صحيفة الحراك السياسي:

تأجيل دفن الجثث مجهولة الهويّة بعد رفض واسع للخطوة

عرمان: الإسلاميون على مقربة من استعادة السلطة

توقّعات بإعلان نتيجة الثانوية العامة غدًا الثلاثاء

ضبط أسلحة وذخائر داخل المياه الإقليمية بالبحر الأحمر

توقيف عصابة مسلّحة بالصحراء بحوزتها أسلحة ثقيلة

صحيفة الانتباهةّ:

وداد بابكر لـ”القاضي”: كلّ ما أملكه هدايا من زوجي البشير

تأجيل دفن الجثث مجهولة الهويّة

إضراب شامل لعمّال الكهرباء اليوم

السلطات تغلق معسكرًا للاجئين الإثيوبيين بالقضارف

صحيفة أخبار اليوم الإلكترونية:

تأجيل دفن الجثث مجهولة الهوية بعد رفض واسع للخطوة

إغلاق معسكر اللاجئين بشرق السودان بعد ظهور حالات لجدري القرود

القوات البحرية السودانية تضبط اسلحة وذخيرة داخل المياه الإقليمية

إضراب شامل بقطاع الكهرباء وتخفيض الحمولات إلى 40% اليوم الاثنين

صحيفة الوطن:

وزير المالية: لابد من التوسع في المظلة الضريبية لزيادة الإيرادات

وداد لـ (القاضي) : كل ما أملكه هدايا من زوجي “البشير”

تأجيل دفن الجثث مجهولة الهوية بعد رفض واسع للخطوة

ياسر عرمان: للعسكر مخاوف ومطالب ومطامع

صحيفة السوداني الإلكترونية:

تأجيل دفن جثث المشارح واللجنة تعلن عن كشف الملابسات اليوم

وزير الخارجية:”يونيتامس” تأخرت في تنفيذ المشروعات المتّفق عليها

العاملون بالزراعة ينفذّون إضرابًا شاملاً

إجازة نسبة القبول للجامعات بزيادة 50% للطلاب الوافدين

وداد بابكر: معظم ممتلكاتي هدية من زوجي

صحيفة النيل الدولية:

إثيوبيا: ملتزمون بمفاوضة مصر والسودان “بحسن نية” حول سد النهضة

جدري القرود يتسبب في إغلاق معسكر للاجئين بشرق السودان

تأجيل دفن الجثث مجهولة الهوية بعد رفض أهالي الضحايا

826.8 مليون دولار صادرات مصرية للسودان خلال 2021

ضبط مخزن بالمنطقة الصناعية بحري يعيد تعبئة المواد الغذائية

مفوضية الاستثمار: إعداد ضوابِط ومعايير لتخصيص الاراضي

النيلين