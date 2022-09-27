أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة بالخرطوم يوم الثلاثاء الموافق 27 سبتمبر 2022م
أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة بالخرطوم يوم الثلاثاء الموافق 27 سبتمبر 2022م
اليوم التالي
المحكمة تعلن براءة وزير المالية الأسبق علي محمود
قطوعات الكهرباء تشمل القصر ووزارات سيادية
حميدتي يدعو القوى السياسية لتقديم تنازلات
السيادي يلتقي المبعوثين لتحقيق التوافق الوطني
نهر الدندر يرتفع فوق مستوى الفيضان ويهدّد المواطنين
الانتباهة
ضبط شبكة ترويج تستهدف الشباب داخل المواكب
انقطاع الكهرباء عن مقار حكومية
تعرفة جديدة من المالية لرسوم مياه الريّ بالمشاريع القومية
السيادي: المؤسسة العسكرية ليست ضد أو مع أيّ من المبادرات المطروحة
الحراك السياسي
قرار حكومي بشأن تزوير مساحات السوكي ومبادرة تأهيل المشروع تحذّر
إضراب التجار في أسواق الأبيض احتجاجًا على زيادة الضرائب
مصرع مسلّح وإصابة 2 في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بشمال دارفور
الطب العدلي: لا تراجع عن دفن جثامين مجهولي الهويّة
باج نيوز