



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة بالخرطوم يوم الثلاثاء الموافق 27 سبتمبر 2022م

اليوم التالي

المحكمة تعلن براءة وزير المالية الأسبق علي محمود

قطوعات الكهرباء تشمل القصر ووزارات سيادية

حميدتي يدعو القوى السياسية لتقديم تنازلات

السيادي يلتقي المبعوثين لتحقيق التوافق الوطني

نهر الدندر يرتفع فوق مستوى الفيضان ويهدّد المواطنين

الانتباهة

ضبط شبكة ترويج تستهدف الشباب داخل المواكب

انقطاع الكهرباء عن مقار حكومية

تعرفة جديدة من المالية لرسوم مياه الريّ بالمشاريع القومية

السيادي: المؤسسة العسكرية ليست ضد أو مع أيّ من المبادرات المطروحة

الحراك السياسي

قرار حكومي بشأن تزوير مساحات السوكي ومبادرة تأهيل المشروع تحذّر

إضراب التجار في أسواق الأبيض احتجاجًا على زيادة الضرائب

مصرع مسلّح وإصابة 2 في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بشمال دارفور

الطب العدلي: لا تراجع عن دفن جثامين مجهولي الهويّة

باج نيوز