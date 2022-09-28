أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة بالخرطوم يوم الأربعاء الموافق 28 سبتمبر 2022م
أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة بالخرطوم يوم الأربعاء الموافق 28 سبتمبر 2022م
صحيفة السوداني الإلكترونية:
البرهان يدعو المجتمع الدولي لحثّ المدنيين على إنجاز التسوية السياسية
سوار الذهب: نرفض الاتّهام بدفن جثث المشارح لإخفاء الأدّلة
السودان يوافق على طلب الاتحاد الأوروبي بشأن الصراع بإثيوبيا
علماء: إصابات أطفال بالسرطان نتيجة لتغيّر المناخ
جنوب دارفور تتسلّم التصديق النهائي لإقامة المحجر البيطري
صحيفة الحراك السياسي:
أكثر من مليار جنيه لنفرة محافل الخيرات بالشمالية
ضبط سلع فاسدة في حملات تفتيشية بأسواق الدامر
مجلس السيادة: تدشين القطارات الجديدة سيشكّل نهضة السودان
تعليق إضراب العاملين بالكهرباء حتى إشعار آخر
إعلان نتيجة الشهادة الثانوية الخميس
صحيفة الانتباهة:
تعليق إضراب العاملين بالكهرباء
تحديد موعد إعلان نتيجة الشهادة السودانية
مجلس الوزراء يوجه”الخارجية” باعتماد القائمة الاولى في التعيينات
مبعوث أممي: حريصون على التواصل مع القوى السياسية دون انحياز
“التربية”: اكتمال توزيع الكتب للصفوف من الثاني وحتى الخامس
النيلين