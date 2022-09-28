



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة بالخرطوم يوم الأربعاء الموافق 28 سبتمبر 2022م

صحيفة السوداني الإلكترونية:

البرهان يدعو المجتمع الدولي لحثّ المدنيين على إنجاز التسوية السياسية

سوار الذهب: نرفض الاتّهام بدفن جثث المشارح لإخفاء الأدّلة

السودان يوافق على طلب الاتحاد الأوروبي بشأن الصراع بإثيوبيا

علماء: إصابات أطفال بالسرطان نتيجة لتغيّر المناخ

جنوب دارفور تتسلّم التصديق النهائي لإقامة المحجر البيطري

صحيفة الحراك السياسي:

أكثر من مليار جنيه لنفرة محافل الخيرات بالشمالية

ضبط سلع فاسدة في حملات تفتيشية بأسواق الدامر

مجلس السيادة: تدشين القطارات الجديدة سيشكّل نهضة السودان

تعليق إضراب العاملين بالكهرباء حتى إشعار آخر

إعلان نتيجة الشهادة الثانوية الخميس

صحيفة الانتباهة:

تعليق إضراب العاملين بالكهرباء

تحديد موعد إعلان نتيجة الشهادة السودانية

مجلس الوزراء يوجه”الخارجية” باعتماد القائمة الاولى في التعيينات

مبعوث أممي: حريصون على التواصل مع القوى السياسية دون انحياز

“التربية”: اكتمال توزيع الكتب للصفوف من الثاني وحتى الخامس

النيلين