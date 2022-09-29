معتصم محمود يكتب : الهلال إلى النهائي.. والمريخ مااااافي!!





⏹️ صعد الهلال لنهائي كأس السودان وذاك أمر عاديٌّ، فالهلال ظل الفريق الأكثر تواجداً في نهائي الكأس رغم اهتمامه وتخصصه في البطولة الكبرى (الدوري).

▫️تأهّل الهلال على حساب فريق كبير ظل نداً للأزرق طوال شوطي المباراة.

▫️كسب الهلال التأهُّل، وكسب قبل ذلك تجهيز البدلاء والرديف.

▫️حقّق الهلال الفوز في غياب (16) لاعباً يتوزعون على المنتخبات القومية، بينهم خط الهجوم بالكااااامل بل حتى البدلاء (الغربال، الشعلة، مويس، مانو وقلق)

▫️لم يطلب الأزرق التأجيل، بل خاضها بكل شجاعة وحقق مكاسب شَتّى.

▫️الهلال بمن حضر، واقع على الأرض وليس مجرد شعار كما في العرضة جنوب.

▫️القروبات الحمراء تحوّلت لبيت عزاء كبير والكل يلوم مجلس المريخ لعدم التأجيل!!

▫️في وجود (9) محترفين و(11) من الدوليين يطلبون التأجيل!!

▫️ما فائدة (20) لاعباً ما بين محترف ودولي إن كانوا عاجزين عن مواجهة أهلي الخرطوم!!؟؟

▫️أين شعار (المريخ بمن حضر)!!؟؟

▫️عموماً أصاب الاتحاد بمواصلة برنامج الكأس في غياب الدوليين.

▫️على الاتحاد مواصلة هذا النهج الذي يعطي المنافسة نكهة جديدة وندية مطلوبة.

▫️كشوفات الأندية متخمة باللاعبين، ومن المُعيب احتكار (11) لاعباً للمشاركات في كل المنافسات.

▫️على لجنة المسابقات وضع ذلك في لائحة المنافسة ولتبدأ بلائحة الكأس.

▫️لتنص لائحة الكأس على عدم تأجيل أية مباراة بسبب المنتخبات.

▫️لاتحاد الخرطوم تجربة مُميّزة الموسم الماضي، حيث برمج للزومة مبارياتها الدورية في ذات توقيت مبارياتها القومية.

▫️كانت الزومة تلعب عصراً دوري الخرطوم بالبدلاء، ومساءً تمهيدي الممتاز بعروس الرمال.

▫️بفضل ذلك أضحى للزومة فريقان في كامل الجاهزية وأتم الاستعداد.

▫️الزومة ستلتقي المريخ في أول مشوار الممتاز.

▫️الزومة قادرة على إحراج المريخ إن توفر التحكيم المُحايد.

▫️اه من التحكيم.

▫️صلاح قاعد سااااااي، منزوع الصلاحيات والنجومي بات الرئيس الفعلي للجنة التحكيم!!

▫️النجومي يعرف مريخية الاتحاد، لذا يخدم مصالح الأحمر!!

▫️في وجود قامات تحكيمية بوزن سيحة، عامر وأبو شنب، يُدير التحكيم ود النجومي!!

▫️الله يستر على الهلال في نهائي الكأس.

▫️الاتحاد الأحمر لن يسمح للهلال بنيل الدوري والكأس.

▫️عموماً الهلال إلى النهائي والمريخ مااااافي.

▫️الهلال بالرديف يملأ العين.

▫️المريخ خرج مع منيارتي.

▫️على الاتحاد إقامة مباراة فاصلة بين مينارتي والمريخ لتحديد صاحب المركز الثامن.

▫️أخشى أن يُطالب المريخ بالدوليين.

▫️الحُكّام مافي.. المريخ مافي.

▫️مريخ تعبان.. هاتوا الحُكّام.

▫️من عروس الرمال ننتظر الأخبار.

▫️إخوان تسفاي في الطوة بالزيت الحااااار

صحيفة الصيحة