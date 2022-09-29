معتصم محمود يكتب : الهلال إلى النهائي.. والمريخ مااااافي!!
⏹️ صعد الهلال لنهائي كأس السودان وذاك أمر عاديٌّ، فالهلال ظل الفريق الأكثر تواجداً في نهائي الكأس رغم اهتمامه وتخصصه في البطولة الكبرى (الدوري).
▫️تأهّل الهلال على حساب فريق كبير ظل نداً للأزرق طوال شوطي المباراة.
▫️كسب الهلال التأهُّل، وكسب قبل ذلك تجهيز البدلاء والرديف.
▫️حقّق الهلال الفوز في غياب (16) لاعباً يتوزعون على المنتخبات القومية، بينهم خط الهجوم بالكااااامل بل حتى البدلاء (الغربال، الشعلة، مويس، مانو وقلق)
▫️لم يطلب الأزرق التأجيل، بل خاضها بكل شجاعة وحقق مكاسب شَتّى.
▫️الهلال بمن حضر، واقع على الأرض وليس مجرد شعار كما في العرضة جنوب.
▫️القروبات الحمراء تحوّلت لبيت عزاء كبير والكل يلوم مجلس المريخ لعدم التأجيل!!
▫️في وجود (9) محترفين و(11) من الدوليين يطلبون التأجيل!!
▫️ما فائدة (20) لاعباً ما بين محترف ودولي إن كانوا عاجزين عن مواجهة أهلي الخرطوم!!؟؟
▫️أين شعار (المريخ بمن حضر)!!؟؟
▫️عموماً أصاب الاتحاد بمواصلة برنامج الكأس في غياب الدوليين.
▫️على الاتحاد مواصلة هذا النهج الذي يعطي المنافسة نكهة جديدة وندية مطلوبة.
▫️كشوفات الأندية متخمة باللاعبين، ومن المُعيب احتكار (11) لاعباً للمشاركات في كل المنافسات.
▫️على لجنة المسابقات وضع ذلك في لائحة المنافسة ولتبدأ بلائحة الكأس.
▫️لتنص لائحة الكأس على عدم تأجيل أية مباراة بسبب المنتخبات.
▫️لاتحاد الخرطوم تجربة مُميّزة الموسم الماضي، حيث برمج للزومة مبارياتها الدورية في ذات توقيت مبارياتها القومية.
▫️كانت الزومة تلعب عصراً دوري الخرطوم بالبدلاء، ومساءً تمهيدي الممتاز بعروس الرمال.
▫️بفضل ذلك أضحى للزومة فريقان في كامل الجاهزية وأتم الاستعداد.
▫️الزومة ستلتقي المريخ في أول مشوار الممتاز.
▫️الزومة قادرة على إحراج المريخ إن توفر التحكيم المُحايد.
▫️اه من التحكيم.
▫️صلاح قاعد سااااااي، منزوع الصلاحيات والنجومي بات الرئيس الفعلي للجنة التحكيم!!
▫️النجومي يعرف مريخية الاتحاد، لذا يخدم مصالح الأحمر!!
▫️في وجود قامات تحكيمية بوزن سيحة، عامر وأبو شنب، يُدير التحكيم ود النجومي!!
▫️الله يستر على الهلال في نهائي الكأس.
▫️الاتحاد الأحمر لن يسمح للهلال بنيل الدوري والكأس.
▫️عموماً الهلال إلى النهائي والمريخ مااااافي.
▫️الهلال بالرديف يملأ العين.
▫️المريخ خرج مع منيارتي.
▫️على الاتحاد إقامة مباراة فاصلة بين مينارتي والمريخ لتحديد صاحب المركز الثامن.
▫️أخشى أن يُطالب المريخ بالدوليين.
▫️الحُكّام مافي.. المريخ مافي.
▫️مريخ تعبان.. هاتوا الحُكّام.
▫️من عروس الرمال ننتظر الأخبار.
▫️إخوان تسفاي في الطوة بالزيت الحااااار
صحيفة الصيحة