الدكتور النمر: 5 حالات يشعر فيها المريض بآلام القلب رغم سلامة الشرايين





قال استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، إنه يمكن للمريض الشعور بآلام في القلب على الرغم من سلامة الشرايين، وذلك في 5 حالات، من ابرزها ارتفاع ضغط الدم. وأوضح الدكتور النمر إنه من الممكن أن يشعر المريض بألم في القلب حتى ولو كانت شرايينه سليمة تمامًا، وذلك في الحالات التالية:

ـ ارتفاع الضغط.

ـ تضيق الصمام الأورطي.

ـ انقباض الشرايين.

ـ الآم القلب الانفعالية.

ـ التهاب الغشاء/ العضلة.

من جهة أخرى، قال الدكتور النمر، إن الغذاء الذي يُحبّه القلب هو الغذاء الذي يتضمن الكثير من الخضروات والفواكه، وقليل الملح، وقليل السكريات والنشويات. وأشار إلى أنه يجب التقليل من الأرز والتمر، والدونات، والعسل، والفطائر، والامتناع عن إضافة السكر على الشاهي والقهوة، خاصة لمن يعانون من زيادة الوزن والسكري.

مزمز