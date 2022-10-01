أردوغان يهدد مجددًا بعرقلة انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو





قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت: إن تركيا لن تُصَدّق على طلب عضوية السويد وفنلندا في حلف شمال الأطلسي (الناتو) “حتى يتم الوفاء بالوعود” التي قطعتها الدولتان. وقال أردوغان أمام البرلمان التركي: “طالما لم يتم الوفاء بالوعود التي قُطعت لبلدنا؛ فسوف نبقى على موقفنا المبدئي”؛ علمًا بأنه يهدد منذ مايو بعرقلة انضمام الدولتين إلى الناتو.

وأضاف: “نتابع عن كثب ما إذا كان سيتم الوفاء بالوعود التي قطعتها السويد وفنلندا أو لا، وبالتأكيد فإن القرار النهائي يعود إلى برلماننا الكبير”. وشدد أردوغان على أهمية “المعركة ضد الإرهاب”؛ علمًا بأنه يتهم البلدين بحماية مقاتلي حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية اللذيْن تصنفهما أنقرة على أنهما إرهابييْن. وحتى اليوم، صادقت 28 دولة عضوًا في حلف الأطلسي من أصل ثلاثين على انضمام السويد وفنلندا. ويبقى أن توافق المجر وتركيا على ذلك، وتحيل هذه الموافقة إلى برلماني البلدين.

مزمز