



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة بالخرطوم يوم الأحد الموافق 2 أكتوبر 2022م

صحيفة الوطن:

تخريب واسع في قطاع النفط وإغلاق آبار

سلفاكير: وضع “أبيي” مرهون بتحسن العلاقات مع السودان

مقاومة الخرطوم تعلن “ساعة الصفر” لإنهاء الانقلاب

توقيف شبكتين اجراميتين متخصصتين في السطو المنزلي والسرقات الليلية

والي الخرطوم يصدر عدداً من التوجيهات

صحيفة أخبار اليوم الإلكترونية:

فى مارثون احتكار استيراد الوقود .. تسرب خطير قبل الإشتعال و الحريق

عودة ايلا لبورتسودان وسط استقبالات جماهيرية ورئيس الوزراء السابق يطرح برنامجه السياسي

(التوافق الوطني) تعلن عن تفاهمات مع الاتحادي الاصل والقوى الوطنية

عاصم البلال الطيب يكتب: الجولة الثالثة والخطيرة .. في مارثون احتكار استيراد الوقود تسرب خطير قبل الاشتعال و الحريق

صحيفة النيل الدولية:

ارتفاع الاصابة بجدري القرود لـ 18 وأكثر من مائتي حالة اشتباه

آخر رئيس وزراء في حكومات البشير يعود من منفاه في مصر

700مليون جنيها قروض من مشروع تطوير الزراعة والتسويق لصغار المزارعين

مصرف الإدخار يفوز بجائزة المسؤولية المجتمعية بالبحرين للعام٢٠٢٢

العمليات الفيدرالية تضبط شبكه اجراميه متخصصه في ترويج وتوزيع مخدر الايس

صحيفة السوداني الإلكترونية:

البرهان يؤكد حرص السودان على تعزيز علاقات التعاون مع الصين

الآلاف يستقبلون أيلا.. و(السوداني) تكشف تفاصيل منع دخول تِرِك لمطار بورتسودان

مدير شيكان للتأمين: ليس في إمكاننا إنجاز التنمية المُستدامة بغير استجلاء المصلحة الوطنية العليا

الإدارة الأهلية بالخرطوم تؤكد دعمها لمبادرة الطيب الجد

سد النهضة.. تحركات مصرية “لكسر الجمود”

سفير الإمارات: حققنا تقدمًا محوريًا في أجندة المرأة

وفد من الصحة الاتحادية يتفقد المستشفى التركي بنيالا

التربية تعلن فتح الفرص لـ(5) الاف وظيفة جديدة بمجال التعليم

المخابرات تحبط تهريب سبائك من الذهب عبر ميناء بورتسودان

لجنة المعلمين تدعو لاجتماع موسع السبت لمناقشة مقترح الأجور

الإفراج عن 7 من قيادات “الهوسا” المحتجزين بكسلا

النيلين