



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة بالخرطوم يوم الإثنين الموافق 3 أكتوبر 2022م

صحيفة الانتباهة:

توصية بإغلاق مشارح في الخرطوم

كمال عمر: سنحرّك ملفات فساد لرموز النظام البائد

“الشيوعي”: عناصر ملثمة تترصد سكرتير الحزب

النطق بالحكم في قضية أوّل شهداء ثورة ديسمبر اليوم

الأمة القومي يطرح خارطة طريق لإنهاء الانقلاب

صحيفة الحراك السياسي:

الشيوعي يضع تدابير حماية شاملة بعد ترصد سكرتيره السياسي

توجيه تهمة الثراء المشبوه لحرم الرئيس المخلوع

الطبّ العدلي: “الفئران” تتغذى على جثامين بمشرحة التميّز

لجنة للنظر في اعتقالات محتجزي غرب وشمال دارفور بكلّ السجون

لجنة ضباط الشرطة المعادين للخدمة تستعجل تنفيذ قرار المحكمة

صحيفة أخبار اليوم الإلكترونية:

ترك يعلن موعد لإعلان تقرير المصير

الشيوعي: عناصر ملثمة تستهدف الخطيب

بدأ محاكمة متظاهرين متهمين بقتل نظامي

عاصم البلال الطيب يكتب: وافضيحتاه أديس في انتظار عروس دويد بالقضارف

صحيفة الوطن:

ترك: رشحنا إيلا لرئاسة الوزراء وفي هذه الحالة “..” سنلجأ لتقرير المصير

الحزب الشيوعي: الخطيب يتعرض لتهديدات أمنية

توصية بإغلاق المشارح وتسليمها للنائب الام

الجاكومي : عودة إيلا تعني عودة فلول النظام ولكن سنردهم إلى السجون

صحيفة السوداني الإلكترونية:

قادة الحرية والتغيير يتفقون على المزيد من التصعيد في أكتوبر

المعلّمون يطالبون برفع الحدّ الأدنى للأجور ويلوّحون بالإضراب

الشيوعي يرفع درجة التأمين بعد تعقّب سكرتيره العام من قبل”ملثمين”

تسليم أكثر من 11 ألف أسرة بطاقة الدعم النقدي بالخرطوم

صحيفة النيل الدولية:

الطب العدلي يوصي باغلاق المشارح المتكدسه وتسليمها للنائب العام

تنفيذ أكبر حملة لإزالة الأنشطة التجارية العشوائية بمنطقة غابة السنط

بدء محاكمة المتهمين بقتل رقيب في الجيش اليوم

القضاء يُشكل دائرة للنظر في اعتقال العشرات من غرب وشمال دارفور

مصرع وإصابة 38 شخصاً في حادث مروري

النيلين