أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة بالخرطوم يوم الثلاثاء الموافق 4 أكتوبر 2022م
أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة بالخرطوم يوم الثلاثاء الموافق 4 أكتوبر 2022م
صحيفة الحراك السياسي:
_ توقيع مرتقب على ميثاق ثوري يلغي اتّفاق السلام والوثيقة الدستورية
_ حزب الأمة: الحلّ في التوافق بين المدنيين والعسكريين
_ وجدي صالح:”الشعب لن يحكمه الفلول”
_ لجنة متضرّري حرب الخليج: نتوقّع صرف التعويضات قريبًا
_غرب كردفان تفقد”تريليون” جنيه بسبب إيقاف التحصيل
صحيفة أخبار اليوم الإلكترونية:
_ قرار مرتقب بإغلاق مشرحة مستشفي أمدرمان بعد خروجها من الخدمة
_ في ذمة الله امام وخطيب مسجد مولانا السيد على الميرغني
_ مناوي ظللنا ننتظر الجيش و الدعم السريع والشرطة لإضافتهم للقوات المشتركة
_ عاصم البلال الطيب يكتب: في قمة الثورة الفرنسية البطانة كلير مون وفلوردمور السودانية
صحيفة الوطن:
_ وجدي صالح: عودة إيلا وإستقباله محاولة لهزيمة الثوار نفسياً
_ قانون جديد للكهرباء وحظر إستيراد أجهزة ومعدات
_ التربية بالخرطوم تشكو من تزايد طلاب الولايات
صحيفة الانتباهة:
_ تورّط مدير مصنع في سرقة 1500 حاوية نفايات
_ برمة ناصر: الوضع الأمني حرج جدًا والعسكر همهم المصلحة الوطنية
_ جبريل إبراهيم: مواطن الخرطوم يعيش بين 3 أنهر ويشكو من العطش
_ وجدي صالح:: الاحتفاء بعودة”أيلا” فعل”صبياني
_ ”تبرئة منسوبي جهاز المخابرات من قتل أوّل شهداء ثورة ديسمبر
صحيفة السوداني الإلكترونية:
_ برمة: على الحرية والتغيير تقديم تنازلات والجلوس مع المكوّن العسكري
_ التربية بالخرطوم: هجرة كثيفة من الولايات للعاصمة طلبًا للدراسة
_ تبرئة”3″ من منسوبي الأمن من تهمة قتل متظاهر بعطبرة
_ الشعبية بقيادة عرمان: المؤتمر الوطني عاد حزبًا حاكمًا
صحيفة النيل الدولية:
_ قرار مُرتقب بإغلاق مشرحة مستشفى أمدرمان
_ عودة ( 160 ) سوداني من دولة ليبيا اليوم
_ محكمة عطبرة تبرئ عناصر أمنية من قتل متظاهر
_ مواصفات الخرطوم تبيد ٥٠ طنًا من المواد الغذائية منتهية الصلاحية
النيلين