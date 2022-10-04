



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة بالخرطوم يوم الثلاثاء الموافق 4 أكتوبر 2022م

صحيفة الحراك السياسي:

_ توقيع مرتقب على ميثاق ثوري يلغي اتّفاق السلام والوثيقة الدستورية

_ حزب الأمة: الحلّ في التوافق بين المدنيين والعسكريين

_ وجدي صالح:”الشعب لن يحكمه الفلول”

_ لجنة متضرّري حرب الخليج: نتوقّع صرف التعويضات قريبًا

_غرب كردفان تفقد”تريليون” جنيه بسبب إيقاف التحصيل

صحيفة أخبار اليوم الإلكترونية:

_ قرار مرتقب بإغلاق مشرحة مستشفي أمدرمان بعد خروجها من الخدمة

_ في ذمة الله امام وخطيب مسجد مولانا السيد على الميرغني

_ مناوي ظللنا ننتظر الجيش و الدعم السريع والشرطة لإضافتهم للقوات المشتركة

_ عاصم البلال الطيب يكتب: في قمة الثورة الفرنسية البطانة كلير مون وفلوردمور السودانية

صحيفة الوطن:

_ وجدي صالح: عودة إيلا وإستقباله محاولة لهزيمة الثوار نفسياً

_ قانون جديد للكهرباء وحظر إستيراد أجهزة ومعدات

_ التربية بالخرطوم تشكو من تزايد طلاب الولايات

صحيفة الانتباهة:

_ تورّط مدير مصنع في سرقة 1500 حاوية نفايات

_ برمة ناصر: الوضع الأمني حرج جدًا والعسكر همهم المصلحة الوطنية

_ جبريل إبراهيم: مواطن الخرطوم يعيش بين 3 أنهر ويشكو من العطش

_ وجدي صالح:: الاحتفاء بعودة”أيلا” فعل”صبياني

_ ”تبرئة منسوبي جهاز المخابرات من قتل أوّل شهداء ثورة ديسمبر

صحيفة السوداني الإلكترونية:

_ برمة: على الحرية والتغيير تقديم تنازلات والجلوس مع المكوّن العسكري

_ التربية بالخرطوم: هجرة كثيفة من الولايات للعاصمة طلبًا للدراسة

_ تبرئة”3″ من منسوبي الأمن من تهمة قتل متظاهر بعطبرة

_ الشعبية بقيادة عرمان: المؤتمر الوطني عاد حزبًا حاكمًا

صحيفة النيل الدولية:

_ قرار مُرتقب بإغلاق مشرحة مستشفى أمدرمان

_ عودة ( 160 ) سوداني من دولة ليبيا اليوم

_ محكمة عطبرة تبرئ عناصر أمنية من قتل متظاهر

_ مواصفات الخرطوم تبيد ٥٠ طنًا من المواد الغذائية منتهية الصلاحية

النيلين