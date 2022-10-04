السيسي: الجمهورية الجديدة تهدف إلى تحقيق تطلعات الأجيال القادمة





قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إنه لا يعادي أحدا، ولا يعتمد على تكوين العداوات، متابعا: “لدي 3 نقاط أعتبرها العدو الحقيقي، وهي الفقر والجهل والتخلف”.

وأضاف السيسي خلال كلمته بالندوة التثقيفية الـ 36 للقوات المسلحة: “الجيش دا مش أي جيش، دا جيش مصر مبني من أسر بسيطة”، متابعا:” مصر دفعت ثمنا كبيرا أوي”.

وأكمل: “وإحنا بنحارب أنا موقفتش الدولة وخليتها تشتغل بأقصى طاقة ممكنه”.

وأضاف: “في ناس كتير اوي في بلادنا تعرف يعني إيه فقر، وتعرف بيعمل إيه في الناس”، متابعا: “كل الأديان تتحدث عن الفقر”.

وأكد أن “الجهل أمر خطير للغاية ويجعل الإنسان يقدم على أمور خطرة تؤثر عليه وعلى من حوله، معقبا: “خلال فترة 2011/2013 ظل الجيش متواجدا في سيناء لمواجهة قوى الشر والفكر المتطرف والمتخلف”.

وأوضح أن “الجمهورية الجديدة التي أراها سوف نحقق بإذن الله معجزة العبور الآمن والثابت إليها”.

متابعا: “الجمهورية الجديدة تهدف إلى تحقيق تطلعات هذا الجيل والأجيال القادمة.. والانطلاق بالدولة المصرية على طريق التقدم وامتلاك القدرة في جميع المجالات بحيث تصبح مصر بإذن الله دولة حديثة ومتطورة ينعم فيها المصريون بمستويات حياة كريمة”.

البيان