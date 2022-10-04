السيسي يصدر قرارا بشأن السودانيين في مصر والخرطوم تصدر بيانا





أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا جديدا بشأن المواطنين السودانيين الموجودين في مصر.

وحسب وكالة الأنباء السودانية، قالت وزارة الخارجية السودانية إن الرئيس المصري أصدر قرارا بتمديد فترة توفيق أوضاع المواطنين السودانيين المتواجدين في مصر لـ 6 أشهر أخرى.

وأضافت الخارجية أن ذلك يأتي امتداداً لفترة السماح الأولى التي امتدت منذ مارس/آذار حتى سبتمبر/أيلول من العام الحالي.

وأشارت الوزارة إلي أن القرار يؤكد أزلية العلاقات التي تربط مصر والسودان وشعبيهما.

وأكدت على عزم القيادة السودانية وحرصها على دعم العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات خدمة للمصالح العليا للشعبين الشقيقين.

كما أعربت الخارجية السودانية عن فائق شكرها وتقديرها للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قراره الخاص برعاياها في بلاده.

العربية نت