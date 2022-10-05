أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة بالخرطوم يوم الأربعاء الموافق 5 أكتوبر 2022م
أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة بالخرطوم يوم الأربعاء الموافق 5 أكتوبر 2022م
صحيفة الحراك السياسي:
_ اتحاد النقل: تفشيّ الرشاوى والدفع تحت”الطربيزة” بنقاط عبور
_ مزارعون يغلقون طريق”نيالا ـ عد الفرسان” لليوم الثاني
_ كمال عمر: منافقون داخل صفوف الشعبي و”جيوبهم” مع الوطني
_ الجزولي: قيادي إسلامي رأى رؤيا أنّ حزبنا هو الذي سيمثّل الإسلاميين في حكم السودان
_ شعبة مباحث شندي تعيد إبلاً مسروقة قيمتها”80″ مليون جنيه
صحيفة الانتباهة:
_ رسميًا..تخفيض جديد في أسعار الوقود
_ استدعاء السفير الأمريكي بالخرطوم
_ الجيش يكذّب مناوي ويحمّل الحركات بطء تجميع القوات
_ ظهور مرض غامض بجنوب دارفور
_ مطالبة رجال المرور بالتعامل الجيّد مع المواطنين
صحيفة الوطن:
_ الشيوعي لـ “الوطن”: أجهزة مخابرات وراء عودة إيلا
_ ضبط مدافع وأسلحة ثقيلة بالولاية الشمالية
_ غرفة النقل ترفض تطبيق قرار المالية وإضراب للشاحنات
_ الجيش يحمل الحركات بطء تجميع القوات
صحيفة السوداني الإلكترونية:
_ أيلا: بعثنا من جديد وسنطالب بحقوق الشرق كلها
_ السودان يحتل المركز الثاني عالميًا في مؤشر مخاطر التعليم
_ الجيش يكّذّب مناوي ويحمّل الحركات بطء تجميع القوات
_ منظمات سودانية تطالب”يونيتامس” بوضع خطة لدمج الدعم السريع بالجيش
صحيفة النيل الدولية:
_ بعد مقتل مواطن .. تعزيزات أمنية تصل الجبلين لمنع وقوع اشتباكات بين المواطنين واللاجئين الجنوبيين
_ تخفيض أسعار البنزين بنسبة 25% للتر
_ السودان يعبر عن شكره للرئيس المصرى لتوفيق أوضاع السودانيين بمصر
_ وصول الرحلة رقم 7 للعائدين طوعياً من ليبيا
_ الخط الناقل للكهرباء ابوزبد – الفولة يتعرض لعملية تخريب
النيلين