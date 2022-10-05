



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة بالخرطوم يوم الأربعاء الموافق 5 أكتوبر 2022م

صحيفة الحراك السياسي:

_ اتحاد النقل: تفشيّ الرشاوى والدفع تحت”الطربيزة” بنقاط عبور

_ مزارعون يغلقون طريق”نيالا ـ عد الفرسان” لليوم الثاني

_ كمال عمر: منافقون داخل صفوف الشعبي و”جيوبهم” مع الوطني

_ الجزولي: قيادي إسلامي رأى رؤيا أنّ حزبنا هو الذي سيمثّل الإسلاميين في حكم السودان

_ شعبة مباحث شندي تعيد إبلاً مسروقة قيمتها”80″ مليون جنيه

صحيفة الانتباهة:

_ رسميًا..تخفيض جديد في أسعار الوقود

_ استدعاء السفير الأمريكي بالخرطوم

_ الجيش يكذّب مناوي ويحمّل الحركات بطء تجميع القوات

_ ظهور مرض غامض بجنوب دارفور

_ مطالبة رجال المرور بالتعامل الجيّد مع المواطنين

صحيفة الوطن:

_ الشيوعي لـ “الوطن”: أجهزة مخابرات وراء عودة إيلا

_ ضبط مدافع وأسلحة ثقيلة بالولاية الشمالية

_ غرفة النقل ترفض تطبيق قرار المالية وإضراب للشاحنات

_ الجيش يحمل الحركات بطء تجميع القوات

صحيفة السوداني الإلكترونية:

_ أيلا: بعثنا من جديد وسنطالب بحقوق الشرق كلها

_ السودان يحتل المركز الثاني عالميًا في مؤشر مخاطر التعليم

_ الجيش يكّذّب مناوي ويحمّل الحركات بطء تجميع القوات

_ منظمات سودانية تطالب”يونيتامس” بوضع خطة لدمج الدعم السريع بالجيش

صحيفة النيل الدولية:

_ بعد مقتل مواطن .. تعزيزات أمنية تصل الجبلين لمنع وقوع اشتباكات بين المواطنين واللاجئين الجنوبيين

_ تخفيض أسعار البنزين بنسبة 25% للتر

_ السودان يعبر عن شكره للرئيس المصرى لتوفيق أوضاع السودانيين بمصر

_ وصول الرحلة رقم 7 للعائدين طوعياً من ليبيا

_ الخط الناقل للكهرباء ابوزبد – الفولة يتعرض لعملية تخريب

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