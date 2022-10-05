بالفيديو.. «حلاق» يثير الجدل بإشعال النار في أذن زبون لتنظيفها





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يرصد واحدة من صيحات التجميل، التي يقصدها الشباب في صالونات الحلاقة الرجالي، حيث ظهر شخص وهو يقوم بتنظيف أذنه عن طريق قداحة تستخدم لإشعال النار.

وحصد الفيديو الذي لم تتخط مدته 13 ثانية، أكثر من 2 مليون مشاهدة، وآلاف المشاركات وعشرات التعليقات التي أشارت إلى انتشار هذه الطريقة بشكل واسع في عدد من صالونات التجميل الرجالي.

وفي هذا الصدد، يستعرض «المصري لايت» في هذا التقرير فوائد وأضرار، تنظيف الأذن بلهيب النار، والإشارة لأول من استخدم هذه الطريقة.

ابتدع الإندونيسيون هذا الأسلوب، والمعروف عنهم اهتمامهم بصحة الجسم والشعر والبشرة، بالإضافة لحرصهم على استخدام المنتجات الطبيعية الخالية من الأضرار، حيث يقومون باستعمال القداحة أو «الولاعة» للتخلص من الشمع الزائد لتجنب انسداد الأذن والشعور بضعف في السمع.

ولأحيانا يقوم البعض باستخدام ورقة بداخلها فلتر لتقوم بسحب الشمع الزائد بعد إشعال النار في الورقة من الإمام، وبفضل البخار الناتج عن النيران، يتم إزالة شمع الأذن.

تحذير من أضرارها

ولاستخدام لهيب النار في تنظيف الأذن، أضرار عدة، كـ «الحروق، وانسداد الأذن بالشمع ما قد يؤدى إلى فقدان السمع، التهابات الأذن، وحدوث ثقب فى طبلة الأذن»، وفقًا لما ذكر موقع Insider.

أما عن فوائد استخدام هذه الطريقة، فيدعي المدافعون عن ممارسة هذه الطريقة، أن بإمكانها معالجة العديد من الحالات المرضية، بما في ذلك انسداد الأذن بالشمع.

وتعتبر الطريقة المثلى لإزالة شمع الأذن، هي عند الاستحمام، من خلال ترطيبها بكمية قليلة من الماء في مقدمة قناة الأذن، ما يعمل على حلّ الشمع المتصلب، وفي الخطوة اللاحقة لف منديل ورقي وجفف المكان برفق وعناية.

وهناك طريقة أخرى، كشف عنها موقع دويتش فيله، وهي «المضغ» الذي يعمل على إذابة شمع الأذن، فعندما يمضغ الإنسان بقوة، فإن عضلات الفك تحرك الشعيرات الدقيقة داخل قناة الأذن، وتبدأ بنقل الشمع الزائد قطعة قطعة إلى الخارج، وحين تصل قطع الشمع إلى فوهة القناة، يمكن إزالته بسهولة.

المصري لايت