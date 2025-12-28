“قلب الراجل أتوبيس”.. تداول فيديو للإعلامي المصري عمرو أديب يتحدث عن المرأة بعد طلاقه من لميس

أعاد النشطاء والمدونون تداول مقطع فيديو تحدث خلاله الإعلامي المصري عمرو أديب عن المرأة وقدرة الرجل على دخول أكثر من امرأة إلى قلبه في آن واحد.

وفي الحلقة التي جمعته بالمطرب الشعبي أحمد شيبة في شهر سبتمبر 2025، وصف عمرو أديب قلب الرجل بـ”الأتوبيس”، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يحب الرجل أكثر من امرأة للصفات المتعددة في كل واحدة.

وتم تداول الفيديو بعد واقعة طلاقه من الإعلامية لميس الحديدي وهو ما أثار تساؤلات كثيرة حول سبب الانفصال.

وانفصل الثنائي رسميا بعد زواج استمر منذ عام 1999 وأثمر عن ابنهما الوحيد نور الدين والذي كانا قد احتفلا بخطبته مؤخرا في أجواء عائلية.

عمرو ولميس الثنائي الأنجح والأشهر في عالم “التولك شو” تزوجا في عام 1999 بعد قصة حب لمدة عامين، وكان الزواج من عمرو بالنسبة للميس وقتها يمثل البند الأول في قائمة أحلامها بحسب ما صرحت هي في وقت سابق.

وتعرف الثنائي على بعضهما خلال العمل الصحفي، وروت لميس في لقاء تليفزيوني سابق أن عمرو كان مصرا على الزواج منها وطرق الباب كثيرا قائلة: “كان كل ما يجيلي عريس يطفشه”.

وأثار خبر طلاق الإعلاميين المصريين الشهيرين عمرو أديب ولميس الحديدي، صدى واسعا في مصر، بسبب ما حمله من مفاجأة للثنائي الإعلامي الأشهر، لكن الكواليس تتكشف تباعا.

وارتبط اسم سيدة الأعمال دينا طلعت باسم الإعلامي الأبرز في مصر عمرو أديب، بالتزامن مع انتشار خبر طلاقه من زوجته الإعلامية الشهيرة لميس الحديدي، وسط أنباء عن استعداده للزواج منها، وهو ما تسبب في طلاقه من زوجته لميس التي يرتبط بها منذ أكثر من 25 عاما.

ووفق التقارير المحلية، وقع الطلاق بناء على رغبة لميس الحديدي يوم الأربعاء الماضي، بالتزامن مع استعداده للزواج من سيدة أعمال معروفة التي يرتبط بها منذ الصيف الماضي.

روسيا اليوم