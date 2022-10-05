وعكة صحية تصيب نتنياهو.. ولابيد يعلق





أصيب رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق بنيامين نتنياهو بوعكة صحية، الأربعاء، فيما تمنى له رئيس الوزراء الحالي يائير لابيد الشفاء العاجل.

وقال مكتب نتنياهو، في بيان، إنه:”شعر رئيس الوزراء السابق بتوعك في الكنيس أثناء الصلاة في نهاية يوم الغفران “كيبور”.

وأضاف البيان أن نتنياهو خضع لسلسلة من الفحوصات وكانت طبيعية، والآن يشعر بالارتياح، مشيرا إلى أن يعتزم الذهاب إلى المستشفى في وقت لاحق لإجراء فحصوصات لمزيد من الاطمئنان.

ولم يوضح البيان الصادر عن مكتب نتنياهو طبيعة الوعكة الصحية التي ألمت به.

وانتهى مساء اليوم الأربعاء “يوم الغفران” اليهودي الذي صام اليهود خلاله لمدة 26 ساعة.

من جانبه، تمنى رئيس الوزراء لابيد الشفاء العاجل لنتنياهو وقال في تغريدة على تويتر: “أتمنى لبنيامين نتنياهو الشفاء العاجل والتام”.

وكانت نجمة داود الحمراء قد قالت في بيان لها اليوم إنه “كما هو الحال في كل عام، كانت فرق نجمة داوود الحمراء مشغولة بالعمل في يوم الغفران”.

وأضافت أنه “تم إرسال المسعفين التابعين لجمعية نجمة داود الحمراء لتقديم العلاج الطبي إلى 2741 شخصًا في جميع أنحاء البلاد، تم نقل 1920 منهم لمزيد من العلاج في المستشفيات، من بينهم 268 فقدوا الوعي والجفاف وشعروا بالمرض بسبب الصيام”.

العين الإخبارية