بايدن لا يستبعد لقاء بوتين خلال قمة مجموعة العشرين





لم يستبعد الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، أن يلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا.

وقال بايدن لصحافيين: “سننظر في هذا الأمر”، وذلك رداً على سؤال عن إمكان عقد لقاء مباشر مع الرئيس الروسي خلال القمة. وكان البيت الأبيض أعلن في وقت سابق أن اجتماعاً مماثلاً غير ممكن.

لكن خطط الرئيسين للتوجه إلى إندونيسيا لا تزال تتطلب تأكيداً. وكان البيت الأبيض أعلن أنه إذا توجه بوتين إلى قمة مجموعة العشرين فينبغي أن يشارك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فيها أيضاً، رغم أن بلاده ليست عضوا في المجموعة.

الى ذلك، قال بايدن، الخميس، إنه واثق بعقد لقاء مع نظيره الصيني شي جينبينغ، إذا حضر الأخير إلى بالي.

إندونيسيا تؤكد مشاركة الرئيسين الروسي والصيني في قمة “العشرين”

لكن حضور بوتين وشي ليس مؤكداً، وخصوصاً أن غزو أوكرانيا عزل روسيا دولياً، فيما يحد الرئيس الصيني من رحلاته إلى الخارج بسبب كوفيد-19. وأعلن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو في مقابلة مع بلومبيرغ، في آب/أغسطس، أن الرئيسين الروسي والصيني سيحضران القمة.

العربيه نت