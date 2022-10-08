



• من يسوقون لعودة حمدوك إلي رئاسة مجلس الوزراء لايملكون آخر المعلومات والترتيبات التي قامت بها دولة الأمارات التي يروجون أنها ترعي عودته إلي كرسي رئيس مجلس الوزراء بالسودان ..

• حمدوك ينعم حالياً بمكافأة ضخمة من الأمارات والتي أسست لحمدوك مركزاً للمعلومات والبحوث وخصصت له ميزانية تشغيل ضخمة مع مخصصات وإمتيازات أفضل بمليون مرة مما كان يتقاضاه حمدوك عندما كان رئيساً لمجلس الوزراء علي دفعتين !!

• الأمارات ترعي حمدوك لفترات وتطورات قادمة قد تحمله إلي منصب رفيع بالأمم المتحدة .. أو يعود علي رأس مؤسسة اقتصادية ضخمة بأفريقيا ..

• الأمارات تعلم أن مخططها الجهنمي ضد السودان قد سقط في تجربته الأولي مع حقبة حمدوك ..وماتعلمه الأمارات أن عودة حمدوك إلي أي منصب بالسودان باتت مستحيلة ، فالخارطة تغيرت .. والأمور لم تعد كما كانت أيام الهياج الثوري الذي تبدّد .. وتشتت ..

• حمدوك لن يعود إلي السودان ولو منحوه الذهب ..الرجل لن يستبدل الفيلا الجميلة في دبي والتي تتوفر فيها كافة الخدمات بمافيها الحراسة الأمنية ، لن يستبدل هذا النعيم بمنزل في كافوري أو الخرطوم ليؤذي آذانه بهتافات مناوئة تتهمه بخيانة الثورة ..أو متاريس تؤخر وصوله إلي أمسية من جلساته المشهودة !!

• بالمناسبة .. أين وصلت نتائج التحقيق في محاولة اغتيال حمدوك ؟!

عبد الماجد عبد الحميد

